Cortes de luz en Bogotá para este jueves 16 de septiembre

Este jueves, 16 de septiembre, los cortes de luz en Bogotá están programados en distintos barrios de 11 localidades. Se trata de trabajos de ajustes en el servicio, informó Enel Codensa.

Barrios en los que habrá cortes de luz en Bogotá

Localidad Antonio Nariño

Barrio: Ciudad Jardín Sur. Carrera 10 a Carrera 13 entre Calle 13 sur a Calle 16 sur. Desde las 8:45 AM hasta las 5:00 PM.

Localidad La Candelaria

Barrio: La Concordia. Carrera 0 a Carrera 3 entre Calle 11 a Calle 13. Desde las 7:15 AM hasta las 11:00 AM.

Localidad Chapinero

Barrios:

- Bosque Calderón. Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 56 a Calle 59. Desde las 7:00 AM hasta las 11:00 AM

- Marly. Carrera 6 a Carrera 9 entre Calle 45 a Calle 48. Desde las 8:30 AM hasta las 5:00 PM

- Chico Norte II Sector. Calle 95 a Calle 98 entre Carrera 8 a Carrera 11. Desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM.

Localidad Engativá

Barrios:

- Boyacá. Carrera 73 a Carrera 75 entre Calle 70 a Calle 72. Desde las 2:00 PM hasta las 5:00 PM.

- El Minuto de Dios. Carrera 73 a Carrera 75 entre Calle 80 a Calle 82. Desde las 7:30 AM hasta las 12:00 PM.

Localidad Kennedy

Barrio: Castilla. Calle 7 a Calle 9 entre Carrera 78 a Carrera 80. Desde las 7:15 AM hasta las 5:00 PM.

Localidad Puente Aranda

Barrio: Centro Industrial. Calle 20 a Calle 22 entre Carrera 65 a Carrera 67. Desde las 7:30 AM hasta las 4:00 PM.

Localidad San Cristóbal

Barrios:

- Santa Inés Sur. Carrera 5 este a Carrera 11 este entre Calle 30 sur a Calle 33 sur. Desde las 6:45 AM hasta las 2:00 PM.

- Tibaque. Calle 31 sur a Calle 33 sur entre Carrera 12 este a Carrera 14 este. Desde las 6:45 AM hasta las 2:00 PM.

Localidad Santa Fe

Barrios:

- El Roció. Carrera 5 este a Carrera 7 este entre Calle 1 a Calle 3. Desde las 8:15 AM hasta las 4:00 PM.

- Lourdes. Calle 1 a Calle 3 entre Carrera 3 este a Carrera 5 este. Desde las 6:30 AM hasta la 1:00 PM.

Localidad Suba

Barrios:

- Canodromo. Calle 126 a Calle 129 entre Carrera 48 a Carrera 52. Desde las 8:30 AM hasta las 5:00 PM.

- Granada Norte. Calle 167 a Calle 170 entre Carrera 49 a Carrera 52. Desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM.

- San Cayetano. Carrera 94 a Carrera 97 entre Calle 126 a Calle 128. Desde las 7:45 AM hasta las 4:45 PM.

Localidad Usme

Barrios:

- Gran Yomasa. Calle 80 sur a Calle 82 sur entre Carrera 0 este a Carrera 2 este. Desde las 8:00 AM hasta las 5:30 PM.

- Gran Yomasa. Calle 80 sur a Calle 82 sur entre Carrera 8 a Carrera 13. Desde las 8:00 AM hasta las 5:30 PM.

Localidad Sumapaz

Veredas: Capitolio, Chorreras, El Toldo, Lagunitas, Granada, Boquerón, Las Vegas, San Antonio, Santo Domingo, Raizal, San Juan, San Juan Sector Caserío. Desde las 9:30 AM hasta las 8:00 PM.