Cortes de luz en Bogotá para este jueves 23 de septiembre

Este jueves, 23 de septiembre, los cortes de luz en Bogotá están programados en distintos barrios de 8 localidades y también en Soacha. Se trata de trabajos de ajustes en el servicio, informó Enel Codensa.

Barrios en los que habrá cortes de luz en Bogotá



Localidad Antonio Nariño

Barrio:

- Villa Mayor Oriental. Calle 37 sur a Calle 39 sur entre Carrera 32 a Carrera 34. Desde las 7:00 AM hasta las 4:00 PM.

Localidad Chapinero

Barrios:

- El Nogal. Calle 78 a Calle 80 entre Carrera 6 a Carrera 9. Desde las 8:45 AM hasta las 4:30 PM.

- El Retiro. Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 82 a Calle 85. Desde las 9:00 AM hasta las 4:00 PM.

- La Cabrera. Carrera 13 a Carrera 16 entre Calle 84 a Calle 86. Desde las 8:15 AM hasta las 4:00 PM.

Localidad Engativá

Barrios:

- Bellavista Occidental. Carrera 67 a Carrera 69 entre Calle 65 a Calle 67. Desde las 7:30 AM hasta las 5:00 PM

- La Estradita. Carrera 67 a Carrera 69 entre Calle 64 a Calle 66. Desde las 7:30 AM hasta las 5:00 PM.

Localidad Kennedy

Barrio: Chucua de la Vaca I. Calle 41 sur a Calle 43 sur entre Carrera 81 a Carrera 83. Desde las 8:30 AM hasta las 5:30 PM.

Localidad Puente Aranda

Barrios:

- Bochica. Carrera 31 a Carrera 36 entre Calle 0 a Calle 3. Desde las 6:30 AM hasta las 4:00 PM.

- Santa Matilde. Carrera 34 a Carrera 36 entre Calle 0 a Calle 2. Desde las 6:30 AM hasta las 4:00 PM.

Localidad Suba

Barrios:

- Andes Norte. Carrera 64 a Carrera 67 entre Calle 102 a Calle 108. Desde las 8:00 AM hasta las 2:30 PM.

- Lisboa. Carrera 148 a Carrera 153 entre Calle 131 a Calle 136. Desde las 8:00 AM hasta las 4:30 PM.

- Pasadena. Carrera 59 a Carrera 61 entre Calle 102 a Calle 104. Desde las 8:00 AM hasta las 9:30 AM.

- Puente Largo. Carrera 53 a Carrera 61 entre Calle 103 a Calle 114. Desde las 8:00 AM hasta las 4:30 PM.

Localidad Usaquén

Barrio: San Antonio Noroccidental. De la Calle 179 a Calle 181 entre Carrera 15 a Carrera 17. Desde las 9:00 AM hasta las 5:00 PM.

Localidad Usme

Barrio: El Bosque. Carrera 6 este a Carrera 8 este entre Calle 80 sur a Calle 88 sur. Desde las 8:45 AM hasta las 6:00 PM.

Cortes de luz en Soacha

- De la Carrera 2 a Carrera 7 entre Calle 45 a Calle 48. Desde las 7:30 AM hasta las 5:30 PM.

- De la Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 44 a Calle 47. Desde las 7:30 AM hasta las 5:30 PM.

- De la Calle 46 a Calle 48 entre Carrera 1 a Carrera 3. Desde las 7:30 AM hasta las 5:30 PM.

- De la Carrera 16 a Carrera 18 entre Calle 3 a Calle 5. Desde las 8:00 AM hasta las 12:00 PM.

- De la Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 35 a Calle 39. Desde las 7:30 AM hasta las 5:30 PM

- De la Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 30 a Calle 32. Desde las 7:30 AM hasta las 5:30 PM.