Cortes de luz en Bogotá para este lunes 20 de septiembre

Este lunes, 20 de septiembre, los cortes de luz en Bogotá están programados en distintos barrios de 11 localidades. Se trata de trabajos de ajustes en el servicio, informó Enel Codensa.

Barrios en los que habrá cortes de luz en Bogotá

Localidad Antonio Nariño

Barrio: Ciudad Jardín Sur. Carrera 10 a Carrera 12 entre Calle 13 sur a Calle 15 sur. Desde las 12:00 PM hasta las 5:30 PM.

Localidad Chapinero

Barrios: - Lago Gaitán. Calle 76 a Calle 78 entre Carrera 15 a Carrera 17. Desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM

- El Refugio. Carrera 2 a Carrera 5 entre Calle 85 a Calle 88. Desde las 8:15 AM hasta la 1:00 PM.

Localidad Ciudad Bolívar

Barrios:

- Gibraltar Sur. Calle 62 sur a Calle 64 sur entre Carrera 17 a Carrera 19. Desde las 9:00 AM hasta las 5:00 PM.

- Juan Pablo II. Calle 67 sur a Calle 69 sur entre Carrera 17 a Carrera 19. Desde las 7:15 AM hasta las 5:00 PM.

Localidad Engativá

Barrios:

- Normandía Occidental. Calle 47 a Calle 49 entre Carrera 71 a Carrera 73. Desde las 7:30 AM hasta las 4:30 PM.

- Santa Maria. Carrera 72 a Carrera 75 entre Calle 71 a Calle 74. Desde las 7:30 AM hasta las 4:30 PM.

Localidad Los Mártires

Barrio: Santa Isabel Sur. Calle 0 a Calle 2 entre Carrera 28 a Carrera 30. Desde las 7:30 AM hasta las 3:00 PM.

Publicidad

Localidad Puente Aranda

Barrios:

- Comuneros. Carrera 29 a Carrera 32 entre Calle 3 a Calle 5. Desde las 7:15 AM hasta las 5:00 PM.

- La Camelia. Carrera 51 a Carrera 53 entre Calle 0 a Calle 2. Desde las 6:45 AM hasta las 3:00 PM.

Localidad Rafael Uribe Uribe

Barrios:

- El Playón. Carrera 10 a Carrera 12 entre Calle 48 sur a Calle 50 sur. Desde las 8:00 AM hasta las 12:00 PM.

- Gustavo Restrepo. Calle 31 sur a Calle 33 sur entre Carrera 12 a Carrera 16. Desde las 8:00 AM hasta las 3:00 PM.

Localidad San Cristóbal

Barrios:

- Ramajal. Calle 28 sur a Calle 30 sur entre Carrera 8 este a Carrera 10 este. Desde las 8:00 AM hasta las 12:00 PM.

- Sosiego. Calle 16 sur a Calle 18 sur entre Carrera 8 a Carrera 10. Desde las 7:15 AM hasta las 12:00 PM.

Localidad Suba

Barrios:

- Britalia. Carrera 45 a Carrera 47 entre Calle 162 a Calle 164. Desde la 1:00 PM hasta las 2:30 PM.

- Canódromo. Calle 126 a Calle 128 entre Carrera 45 a Carrera 53. Desde las 8:00 AM hasta las 2:30 PM.

- Estoril. Carrera 44 a Carrera 51 entre Calle 102 a Calle 109. Desde las 10:00 AM hasta las 4:30 PM.

- Lisboa. Carrera 151 a Carrera 153 entre Calle 130 a Calle 133. Desde las 8:15 AM hasta las 4:45 PM.

- Pasadena. Carrera 49 a Carrera 51 entre Calle 102 a Calle 104. Desde las 8:00 AM hasta las 9:30 AM.

- Prado Veraniego Sur. Calle 126 a Calle 128 entre Carrera 50 a Carrera 54. Desde las 8:00 AM hasta las 4:30 PM.

Localidad Usaquén

Barrios:

- La Carolina. Carrera 12 a Carrera 14 entre Calle 126 a Calle 128. Desde las 8:00 AM hasta las 4:00 PM.

- Los Cedros. Calle 143 a Calle 145 entre Carrera 21 a Carrera 23. Desde las 8:15 AM hasta la 1:00 PM.

- Santa Barbara Central. Carrera 13 a Carrera 15 entre Calle 117 a Calle 119. Desde la 1:00 PM hasta las 5:00 PM.

Localidad Usme

Barrio: La Esperanza Sur. Carrera 0 este a Carrera 7 este entre Calle 79 sur a Calle 85 sur. Desde las 7:45 AM hasta las 5:15 PM.

Publicidad

Cortes de luz en Soacha

- Carrera 0 a Carrera 5 entre Calle 37 a Calle 39. Desde las 7:30 AM hasta las 5:30 PM.

- Carrera 3 este a Carrera 5 este entre Calle 35 a Calle 37. Desde las 8:30 AM hasta las 5:30 PM.