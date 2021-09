Cortes de luz en Bogotá para este martes 21 de septiembre

Este martes, 21 de septiembre, los cortes de luz en Bogotá están programados en distintos barrios de 9 localidades. Se trata de trabajos de ajustes en el servicio, informó Enel Codensa.

Barrios en los que habrá cortes de luz en Bogotá



Localidad Bosa

Barrios:

- Parcela El Porvenir. Calle 49 sur a Calle 53 sur entre Carrera 91 a Carrera 98. Desde las 7:45 AM hasta las 5:45 PM.

- Villa del Rio. Calle 53 sur a Calle 56 sur entre Carrera 68 a Carrera 71. Desde las 7:15 AM hasta las 5:15 PM.

Localidad Chapinero

Barrio: Lago Gaitán. Carrera 17 a Carrera 21 entre Calle 76 a Calle 81. Desde las 8:15 AM hasta las 5:00 PM.

Localidad Ciudad Bolívar

Barrio: Central de Mezclas. Calle 70 sur a Calle 72 sur entre Carrera 16 a Carrera 18. Desde las 8:30 AM hasta las 5:30 PM.

Localidad Engativá

Barrios:

- Centro Engativá II. Calle 68 a Calle 70 entre Carrera 115 a Carrera 117. Desde las 2:00 PM hasta las 5:00 PM.

- Marandu. Carrera 112 a Carrera 114 entre Calle 68 a Calle 70. Desde las 7:15 AM hasta las 4:00 PM.

- Santa Helenita. Calle 68 a Calle 70 entre Carrera 82 a Carrera 85. Desde las 7:45 AM hasta las 4:00 PM.

Localidad Kennedy

Barrio: Provivienda Occidental. Carrera 71 a Carrera 73 entre Calle 37 sur a Calle 40 sur. Desde las 8:15 AM hasta las 5:30 PM.

Localidad Puente Aranda

Barrio: San Gabriel. Carrera 56 a Carrera 58 entre Calle 3 a Calle 5. Desde las 6:30 AM hasta las 4:00 PM.

Localidad Suba

Barrios:

- Britalia. Carrera 53 a Carrera 55 entre Calle 166 a Calle 170. Desde las 7:15 AM hasta las 5:00 PM.

- Canódromo. Calle 126 a Calle 128 entre Carrera 47 a Carrera 50. Desde las 8:00 AM hasta las 11:30 AM.

- Estoril. Carrera 46 a Carrera 48 entre Calle 105 a Calle 107. Desde las 10:00 AM hasta las 11:30 AM.

- Granada Norte. Carrera 50 a Carrera 55 entre Calle 166 a Calle 170. Desde las 7:15 AM hasta las 5:00 PM.

- Pasadena. Carrera 49 a Carrera 52 entre Calle 102 a Calle 104. Desde las 8:00 AM hasta las 4:30 PM.

- Prado Pinzón. Carrera 48 a Carrera 50 entre Calle 144 a Calle 146. Desde las 8:00 AM hasta las 9:30 AM.

- Prado Veraniego Sur. Calle 126 a Calle 128 entre Carrera 51 a Carrera 54. Desde las 10:00 AM hasta las 4:30 PM.

- Suba Urbano. Carrera 82 a Carrera 91 entre Calle 144 a Calle 148. Desde las 8:00 AM hasta las 2:30 PM.

- Victoria Norte. Calle 145 a Calle 147 entre Carrera 50 a Carrera 55. Desde las 10:00 AM hasta las 4:30 PM.

- Villa del Prado. Calle 169 a Calle 171 entre Carrera 53 a Carrera 55. Desde las 7:15 AM hasta la 1:00 PM.

Localidad Teusaquillo

Barrios: Chapinero Occidental. Calle 53 a Calle 55 entre Carrera 13 a Carrera 16.Desde las 7:15 AM hasta las 4:00 PM.

Localidad Usme

Barrio: Chapinerito. Calle 87 sur a Calle 89 sur entre Carrera 4 este a Carrera 6 este. Desde las 8:00 AM hasta las 5:30 PM.