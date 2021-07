Los cortes de luz en Bogotá para este miércoles 21 de julio están programados en distintos barrios de 9 localidades. Se trata de trabajos de mantenimiento, informó Enel Codensa.

🚗Pico y placa en Bogotá hoy : horario y restricción para este 21 de julio

Barrios en los que habrá cortes de agua en Bogotá

Localidad Chapinero

Barrio: La Cabrera. De la Calle 86 a Calle 88 entre Carrera 10 a Carrera 13. Desde las 9:15 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Localidad Ciudad Bolívar

Barrio: El Minuto de María. De la Calle 79 sur a Calle 81 sur entre Carrera 15 a Carrera 17. Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad Kennedy

Publicidad

Barrios:

- La Pampa. De la Carrera 79 a Carrera 82 entre Calle 12 a Calle 14. Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:45 p.m.

- Vergel Occidental. De la Calle 12 a Calle 14 entre Carrera 79 a Carrera 82. Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:45 p.m.

- El Carmelo. De la Calle 53 sur a Calle 55 sur entre Carrera 80 a Carrera 82. Desde las 6:45 a.m. hasta las 12:15 p.m.

- Gran Britalia. De la Carrera 80 a Carrera 82 entre Calle 55 sur a Calle 57 sur. Desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.

Localidad Los Mártires

Barrio: Santa Fe. De la Carrera 15 a Carrera 17 entre Calle 21 a Calle 23. Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad Rafael Uribe Uribe

Barrios:

- Claret. De la Calle 40 sur a Calle 42 sur entre Carrera 30 a Carrera 32. Desde las 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

- Gustavo Restrepo. De la Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 30 sur a Calle 32 sur. Desde las 8:15 a.m. hasta las 12:00 p.m.

- Puerto Rico. De la Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 43 sur a Calle 45 sur. Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Localidad Suba

Barrio: Britalia. De la Calle 164 a Calle 166 entre Carrera 53 a Carrera 55. Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad Teusaquillo

Barrio: La Magdalena. De la Calle 38 a Calle 41 entre Carrera 17 a Carrera 19. Desde las 6:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Localidad Usaquén

Barrio: Acacias Usaquén. De la Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 144 a Calle 146. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Publicidad

Localidad Usme

Barrio: Gran Yomasa. De la Calle 80 sur a Calle 82 sur entre Carrera 0 a Carrera 9. Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.