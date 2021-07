Cortes de luz en Bogotá y Soacha para este viernes 23 de julio

Los cortes de luz en Bogotá y Soacha este viernes 23 de julio están programados en distintos barrios de 8 localidades. Se trata de trabajos de mantenimiento, informó Enel Codensa.

Localidad Chapinero

Barrio: Cataluña. De la Carrera 4 a Carrera 8 entre Calle 38 a Calle 40. Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad Ciudad Bolívar

Barrios:

- Caracolí. De la Carrera 73 a Carrera 75 entre Calle 75 sur a Calle 77 sur. Desde las 7:15 a.m. hasta las 11:45 a.m.

- El Mirador de la Estancia. De la Carrera 76 a Carrera 78 entre Calle 62 sur a Calle 64 sur. Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:15 p.m.

- Los Tres Reyes I. De la Calle 61 sur a Calle 64 sur entre Carrera 76 a Carrera 78. Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:15 p.m.

Localidad Engativá

Barrios:

- Bonanza. De la Carrera 69 a Carrera 71 entre Calle 73 a Calle 75. Desde las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

- Los Álamos. De la Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 84 a Carrera 86. Desde las 7:15 a.m. hasta las 4:00 p.m.

- Normandía. De la Carrera 69 a Carrera 72 entre Calle 54 a Calle 57. Desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Localidad Kennedy

Barrios:

- Ciudad Kennedy Oriental. De la Carrera 77 a Carrera 79 entre Calle 25 sur a Calle 27 sur. Desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

- Provivienda. De la Carrera 68 a Carrera 70 entre Calle 30 sur a Calle 35 sur. Desde las 7:00 a.m. hasta las 3:30 p.m.

Localidad San Cristóbal

Barrio: Juan Rey La Paz. De la Calle 67 sur a Calle 69 sur entre Carrera 12 este a Carrera 14 este. Desde las 8:45 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Localidad Santa Fe

Barrio: Parque Nacional. De la Calle 38 a Calle 40 entre Carrera 0 a Carrera 7. Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad Suba

Barrios:

- Batán. De la Carrera 57 a Carrera 59 entre Calle 124 a Calle 126. Desde las 7:30 a.m. hasta las 4:15 p.m.

- Mónaco. De la Calle 113 a Calle 115 entre Carrera 52 a Carrera 55. Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad Teusaquillo

Barrio: La Soledad. De la Carrera 18 a Carrera 21 entre Calle 35 a Calle 40. Desde las 6:30 a.m. hasta las 4:00 p.m

Cortes de luz en Soacha

- De la Calle 12 a Calle 14 entre Carrera 1 este a Carrera 3 este. Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:15 p.m.

- De la Calle 1 sur a Calle 3 sur entre Carrera 7 a Carrera 9. Desde la 1:30 p.m. hasta las 5:30 p.m.

- De la Carrera 76 a Carrera 78 entre Calle 62 sur a Calle 64 sur. Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:15 p.m.

- De la Calle 32 a Calle 34 entre Carrera 14 a Carrera 16. Desde las 7:30 a.m. hasta las 12:00 p.m.