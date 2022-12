Crisis de las basuras, bajo la lupa de Procuraduría y Superintendencia de Servicios

Montañas de desperdicios acumulados en las calles obligan a capitalinos a usar tapabocas. Distrito dice que el problema se solucionará máximo en una semana.

En el noroccidente de la ciudad, por ejemplo, los desechos ya cumplen más de cinco días en las calles. Algunas comunidades no soportaron tenerlos en sus barrios y decidieron tirarlos a las avenidas principales.

“La gente por la 90 está sacando la basura porque son imposibles los olores”, dijo una habitante afectada.

Además del fuerte olor y el mal aspecto que genera la acumulación de basuras, el temor de los ciudadanos radica en las consecuencias para la salud, sobretodo de los niños.

“Los malos olores de las basuras, la acumulación, hay ratas, hay de todo, hay zancudos y toda esa vaina. Los niños se están enfermando, nosotros los adultos también”, comentó otro transeúnte.

Organismos de vigilancia

Hace 5 años Bogotá no vivía una emergencia ambiental y sanitaria como la actual. El Procurador advirtió que así se haya declarado la emergencia sanitaria, el Distrito tiene la obligación de garantizar los servicios públicos.

“Le hemos pedido a la alcaldía que nos cuente cuáles son las acciones que están desarrollando con cifras además y con soluciones a los bogotanos. Ya decidiremos si eso se queda en una acción preventiva o en una acción disciplinaria”, dijo Fernando Carillo.

El jefe del Ministerio Público también aseguró que se velará por los derechos laborales de los 3.700 trabajadores de Aguas de Bogotá y que se hará seguimiento a las tarifas del nuevo modelo privado para evitar incrementos injustificados.

"Hay que ver de qué manera se podrían incorporar algunos de esos trabajadores a las nuevas empresas cómo propiciar una transición amable, aceptable y que no ponga en entredicho los derechos de los bogotanos”, agregó.

Entre tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos comunicó que más de 50 funcionarios de esa entidad siguen el plan de contingencia en los barrios donde aún se presenta acumulación de basuras.

Peligros para la salud

Pero, ¿qué tan dañino puede resultar convivir con estas grandes cantidades de desperdicios? De acuerdo con el toxicólogo del Hospital Infantil San José, las complicaciones son varias y delicadas.

"Ese material orgánico se convierte en lixiviados, ese lixiviado es un agente contaminante, que la gente piso y que dentro de los zapatos los lleva a su casa y puede provocar problemas intestinales, y esos vapores, problemas respiratorios, neumonía y exacerbar problemas de asma", según el especialista Miguel Tolosa.

Expertos también advierten que si hay elementos electrónicos entre la basura, el daño puede ser mayor por la liberación de químicos como el mercurio.

Las zonas que aún tienen serias afectaciones en el norocciente de Bogotá este lunes continúan siendo Engativá y Barrios Unidos. Los ciudadanos temen que se agudice la crisis puesto que las 12 localidades que han tenido problemas de basuras producen 2.700 toneladas de basuras cada día.

Según el Distrito, hasta el momento se han recogido 70.000 toneladas, equivalentes al 70% de los desperdicios acumulados.

Conozca más sobre los problemas con la recolección de basuras en la ciudad:

