Crisis del SITP: ¿hay solución para el sistema que transporta a 1,5 millones de personas?

Operadores, que deben a bancos más de $3 billones, afirman estar subsidiando el transporte público de Bogotá, calificado por usuarios como “desastroso”.

El Sistema Integrado de Transporte Público comenzó a operar en junio de 2012.

En cinco años de funcionamiento, el panorama es el de buses varados, empresas quebradas, quejas por demoras en las rutas y pérdidas de 800 mil millones de pesos.

Además, debía transportar a 4 millones de personas, pero la realidad es que actualmente son 1,5 millones los usuarios que lo usan.

“Hay una serie de fallas de planeación y de implementación que han venido ocurriendo reiteradamente durante seis años y no se han resuelto”, sostiene Víctor Rodríguez, vocero de los operadores de los cuales dos, que cubrían el 40% de las rutas, ya quebraron.

“Acabar con el SITP no es una solución”, sostiene Álvaro Rodríguez, profesor de la Universidad de los Andes, que tampoco considera que deba subirse la tarifa a los ciudadanos.

También cuestionó que los usuarios piensen que porque el sistema es público “no tienen que pagarlo. No, los buses azules son de unos privados y tienen que pagar”.

