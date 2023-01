Cruda denuncia de víctima de agresión por parte de su expareja: "Debo salir del país por miedo"

Una mujer sufrió una brutal agresión por parte de su expareja en Bogotá . Catalina Parada, la víctima, terminó con una desviación de tabique y un sinnúmero de lesiones en el rostro y el cuerpo.



Como consecuencia de este hecho, la mujer asegura que sale constantemente del país y ha cambiado de residencia en varias oportunidades, pues, pese a que le dieron medida de protección, no ha sido suficiente para ella.

Los hechos se registraron el pasado 8 de octubre de 2022. Catalina cuenta que “recibí múltiples golpes en mi cuerpo, en mi rostro, el más grave fue a raíz de un cabezazo que me da en la nariz. Tuve dos fracturas nasales y desvío de tabique, a pesar de que me moví muy rápido para hacer la denuncia por la Comisaría de Familia, el proceso no ha avanzado, ya que Fiscalía me exige una segunda valoración por Medicina Legal para verificar el dictamen de mi otorrino”.

Publicidad

Añadió que “todo se ha dilatado, yo tengo una medida de protección que me da Comisaría de Familia, pero no me siento segura. Tengo que salir de mi país debido al miedo que produce ser víctima en Colombia. Aquí, la verdad, las mujeres no estamos seguras, así hagamos el debido proceso de denuncia, no nos brindan esa seguridad”.



La mujer que sufrió la agresión de su expareja reclamó que “por eso es que existe tanto feminicidio, por eso las mujeres también desisten de denunciar, porque el proceso, aparte de ser cruel y de que somos revictimizadas todo el tiempo, no avanza”.

Vale la pena mencionar que en la Línea Púrpura se reciben alrededor de 53 llamadas al día de mujeres desesperadas buscando ayuda.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia