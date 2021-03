Crueldad: abandonó a su suerte a varios perros y gatos en una habitación

Consternados se encuentran los habitantes de un barrio en el occidente de Bogotá por un caso de maltrato animal. Una mujer abandonó durante 12 días a varios perros y gatos en una habitación.

Ladridos, aullidos y maullidos -desesperados y constantes- alertaron a los vecinos de la vivienda, ubicada en el barrio Unir II, localidad de Engativá.

“Ha sido bastante difícil saber cómo dejaron esos animalitos ahí abandonados, tuvimos que llamar hace ocho días a la Policía para que viniera a hacer intervención”, señaló Giovanny Castilla.

Al percatarse que los lamentables sonidos venían de una de las habitaciones de la casa, los vecinos decidieron romper los vidrios e ingresar para ver que sucedía.

“La suciedad, los animalitos aguantando hambre, los gatos no los pudimos evidenciar en la mañana, ellos salen es en la noche a la ventana, entonces yo saqué los perritos. Una vecina tiene la perrita porque parece que está en celo y los dos perritos los tengo yo y uno de los perritos está enfermito, tiene una soltura terrible”, detalló Ana Rocío León.

“Les dimos de comer, les echamos agua, y se le ha hecho aseo con toda la comunidad”, dijo Castilla.

Publicidad

Estos ciudadanos, al encontrar esa escena de suciedad y abandono, alertaron inmediatamente a las autoridades.

“Para dar solución a la situación convocamos al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, a la Policía Ambiental y Ecológica y a la personería local, el próximo martes, para que sean conducidos y puestos a disposición y cuidado del instituto”, indicó Ángela María Moreno Torres, alcaldesa local de Engativá.

La dueña de los animales apareció este sábado, los vecinos que rescataron los animales no le permitieron el ingreso al apartamento.

“La dueña de estos animales vino anoche que la dejaran entrar, que ella tenía que ingresar al apartamento, pero cómo, si ella se fue y abandonó esos animales, no paga el arriendo, se fue y nunca volvió”, manifestó Yaneth Burgos.

“Yo solicito a las autoridades para que ellos me colaboren recogiendo los animales y la señora me entregue el inmueble, yo le regreso su dinero y que me devuelva el inmueble”, afirmó Óscar Julián Cortés, propietario de la vivienda.

Por el momento los residentes del barrio les piden a las autoridades que le quiten los animales a la señora y les busquen un mejor hogar. Igualmente, seguirán alimentando a estos pequeños y buscando a dos gatos que permanecen en la casa.