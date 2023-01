CTI hizo levantamiento topográfico para reconstruir disparo a Dilan Cruz

El paso peatonal y vehicular en la calle 19 con carrera 4 fue restringido durante cinco horas. Fueron escaneados 16 puntos para una cobertura total de 50 metros.

La Fiscalía realizó un levantamiento topográfico con escáneres para reconstruir cómo fue el disparo que acabó con la vida del joven Dilan Cruz durante las pasadas manifestaciones del 23 de noviembre.

Residentes y demás ciudadanos fueron testigos de las labores de investigación.

“Yo llegué a las 5:30 a.m. y allá en la quinta nos dijeron que no tienen vía porque estan en una reconstrucción de los hechos del muchacho que mataron aquí en la 19 con cuarta”, dijo un trabajador del sector.

De acuerdo con información entregada por el ente investigador, la diligencia se cumplió por una orden del fiscal que lleva el caso y busca recopilar todo el material probatorio que permita establecer los móviles del crimen.

El levantamiento inició a las 4:00 a.m. de este domingo y terminó sobre las 9:00 a.m.. En estas labores participaron integrantes del CTI y técnicos del Cevap.

La reconstrucción permitirá dar nuevos indicios sobre lo que pasó exactamente en el lugar donde Dilan Cruz sufrió la mortal herida que lo mantuvo dos días hospitalizado hasta fallecer el pasado 25 de noviembre .



