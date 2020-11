"¿Cuál asesina?": Claudia López dice que detrás de abucheo hubo también "oportunismo político"

Claudia López tuvo que ser retirada de la ceremonia con la que se conmemoraba un año de la muerte de Dilan Cruz , pues fue blanco de rechiflas y abucheos

La alcaldesa de Bogotá habló en Noticias Caracol de este episodio y manifestó que no hubo oportunismo de su parte, pues “yo he acompañado a sus hermanas y a su mamá desde el año pasado, mucho antes de posesionarme como alcaldesa, y lo visité en el hospital… desafortunadamente después falleció”.

Afirmó que entre quienes acompañaron los homenajes vio “mucha rabia de los jóvenes, y yo los entiendo. Ha pasado un año y el asesinato de Dilan Cruz sigue en la impunidad. La gente quiere verdad y quiere justicia y eso es lo único que su familia ha reclamado”.

Al preguntarle si cree que fue un abucheo por la situación en general o si fue contra su administración, explicó: "no sé, no quisiera entrar en interpretaciones. Me gritaron 'asesina'. En fin, yo creo que es fruto de la rabia. Yo, obviamente, ¿cuál asesina? Yo lo que he hecho es buscar a la familia de Dilan".

Y agregó: “me he dado una pela durísima acompañando a todas las víctimas. Creo que es más rabia de algunos jóvenes por la impunidad y, por supuesto, oportunismo político de algunos agitadores que están en contra mía en todos los temas y en esto”.

También insistió en que fueron las hermanas y la mamá de Dilan Cruz quienes le pidieron que acompañara la manifestación pacífica.