"Cuando el uribismo marchó, se le garantizó su libertad de expresión": Claudia López

En entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , se refirió a la presencia de la minga indígena en la capital.

En primer lugar, manifestó su descontento por la negativa del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, de ayudar en la logística para recibir a miles de manifestantes.

“Fue el gobierno nacional el que salió a contestarle a Bogotá con cajas destempladas, que no, que ellos no tenían ningún acuerdo con nosotros, que no iban a poner un solo peso, que eso era responsabilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Yo lamento mucho. Lo lógico era que ayer recibiéramos de común acuerdo, la ministra del Interior y yo, a la minga”, dijo Claudia López.

Como segundo punto aseveró que “la minga no está viniendo a Bogotá porque tenga un problema con la alcaldía, sino porque tiene reclamos con el presidente . El que necesitaba ser generoso en su recepción era el gobierno nacional. Yo lamento mucho que no hubieran querido hacerlo”.

La mandataria de los capitalinos recalcó que “nueve de cada diez marchas que se hacen en nuestra ciudad son por los reclamos a mi vecino, el señor presidente de la República. De manera que nosotros siempre estaremos dispuestos a garantizar los derechos a la libre expresión y a la movilidad de todos los sectores”.

Sobre las críticas a quienes se oponen a la minga recordó que “cuando el uribismo marchó, en defensa del expresidente Uribe , se les garantizó su marcha y su libertad de expresión”. Dijo que, así mismo, también es válido que se les respete la libertad de expresión y la movilización a los indígenas.