¿Cuándo empieza la vacunación COVID de docentes y mayores de 50 años en Bogotá?

Desde el inicio del plan nacional de vacunación, en Bogotá se han aplicado 1.558.316 dosis de vacunas contra el COVID-19. Alejandro Gómez, secretario de Salud, habló en Noticias Caracol sobre cómo avanza el proceso de inmunización en la ciudad y cuándo empezarán a aplicar las vacunas a personas mayores de 50 años y docentes, incluidos en la etapa 3, que ya empezó según el Gobierno nacional.

“El proceso logístico ha sido complejo porque depende fundamentalmente de las llegadas de los biológicos a Colombia. Como supimos hubo un grupo de personas mayores de 70 años que recibieron la primera dosis de Sinovac y que no recibimos las segundas dosis en el momento preciso, pero llegaron. Entonces ponernos al día es un proceso complejo, pero estamos trabajando de manera muy importante de la mano de todas las clínicas y hospitales y de la mano de las EPS que trabajan en Bogotá”, detalló el funcionario.

De acuerdo con Gómez, “el promedio de vacunación en el mes de marzo-abril estuvo alrededor de 25 mil vacunas al día, hoy ya subimos de manera sustantiva, desde hace unos 15 días estamos por encima de las 35 mil vacunas diarias”.

Inmunidad de rebaño

Otra de las mayores inquietudes de la ciudadanía es para cuándo se logrará la tan anhelada inmunidad de rebaño. Sobre esto, el secretario aseguró que con el ritmo de vacunación actual podría ser este año, pero depende de varias cosas.

“Tradicionalmente en vacunación decimos que una población está protegida cuando el 70, 75 por ciento de todas las personas tienen las dos dosis puestas (en Bogotá sería una cifra cercana a 5 millones y medio de personas). Ahora parece que con el COVID estamos teniendo que revaluar ese tema. La vacuna no previene que a usted le dé la enfermedad, la promesa que tienen hoy los laboratorios productores de vacunas es que, si le da la enfermedad, le da un cuadro leve y no va a terminar en UCI; por supuesto, es un beneficio enorme, pero como no genera la inmunidad completa no podemos utilizar el término de inmunidad de rebaño en este momento de la manera más ortodoxa. Para llegar a ese punto, con la velocidad que tenemos a hoy, lo podríamos lograr en este año, pero no depende solo de nuestra capacidad de vacunación sino de que lleguen las vacunas”, explicó.

Etapa 3 de vacunación

Gómez también se refirió a la vacunación de personas entre los 50 y 59 años, así como algunos grupos entre ellos docentes, madres comunitarias entre otros.

“Estamos vacunando a personas de 60 a 70, lo empezamos a hacer hace tres semanas por agendamiento y lo empezamos a hacer una semana larga por simple demanda, que son un poco más de 300 mil personas. Ya vamos llegando a las 200 mil y todavía nos falta una tercera parte. Esperamos que antes de que se acabe esta semana podamos empezar lo que ha llamado el gobierno la etapa 3 que incluye no solo personas de 50 a 59 años, sino algunos grupos particulares de ciudadanos expuestos a mayor riesgo fundamental, los pilotos para las madres comunitarias, docentes y otros grupos pequeños Fiscalía, deportistas, etc.”.

Sin embargo, aclaró que para esto esperan la autorización del Ministerio de Salud, así como la entrega de biológicos, teniendo en cuenta que en la capital hay 93 mil profesores.

Ocupación UCI

En la ciudad se mantiene la alerta roja hospitalaria, con un alto número de contagios diarios de COVID-19 y ocupación UCI del 95%, de hecho, según el secretario, el miércoles 19 de mayo fue el día de más solicitudes de UCI en lo que va de la pandemia.

“244 UCI solamente para COVID y eso coincide con las fechas de protesta de finales de abril y de principios de mayo, que haya un nexo de casualidad entre la actividad y la solicitud de UCI no lo puedo asegurar, pero que hay una coincidencia es indudable. Estamos en un momento muy difícil, estamos en alerta roja hospitalaria, y pese a todos los esfuerzos, es imposible que lo logremos si no lo hacemos de la mano de la ciudadanía y con medidas de autocuidado”, subrayó.