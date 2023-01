No habrá restricción para carros particulares a partir del jueves 26 de diciembre y hasta el 7 de enero de 2020.

Esta medida no aplica para otro tipo de vehículos, como los de transporte, servicio especial o taxis. Para consultar este pico y placa haga clic aquí.

Si usted transita pese a la prohibición, deberá pagar una multa de $414.052.

