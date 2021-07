¿Cuántos casos de COVID se han registrado en los colegios públicos desde el retorno a clases?

El retorno a clases presenciales en colegios públicos de Bogotá empezó el 8 de julio. Desde entonces, 377 instituciones abrieron sus puertas.

Se calcula que 32 de esos colegios registraron un promedio de más de dos casos positivos por COVID-19 y 70 alertas de posibles contagios. Según la Secretaría de Educación, es bajo en comparación con la demanda de estudiantes.

“A partir de esas visitas se ha recomendado el cierre transitorio o parcial de grupos, salones o burbujas y un solo cierre total a una institución educativa”, detalló la secretaria de Educación, Edna Bonilla.

Para frenar el COVID, el distrito cuenta con una estrategia de registro y control en una plataforma digital. No obstante, desde algunos sindicatos ponen en tela de juicio el acompañamiento a estas instituciones.

“Los protocolos tanto de protección como de aislamiento no se están cumpliendo, hay colegios donde hemos encontrado 3 o 4 casos y no se ha cerrado preventivamente la institución, y no se han hecho las visitas de la secretaría”, dijo Yesid González Perdomo, de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación.

Por su parte, asociaciones médicas piden que con el retorno a clases se deben intensifiquen las medidas.

Hasta la fecha se han tomado 7 mil pruebas de COVID-19 en los centros educativos de la capital, de las cuales el 90% arrojaron resultados negativos y el 8% resultados positivos.