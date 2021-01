Cuarentena estricta en Bogotá: no habrá venta, compra o consumo de licor en espacios públicos

A partir de la noche de este viernes y hasta el próximo lunes, Bogotá entrará en cuarentena general, una medida que hace parte de las decisiones para enfrentar el avance del COVID-19, que este jueves tuvo el día más alto de contagios en la capital con 7.714 nuevos casos confirmados.

La cuarentena estricta comienza el viernes 15 de enero, a las 8:00 p. m., y termina el lunes 18 de enero, a las 4:00 a. m.

El ejercicio es similar al que la ciudad vivió en marzo pasado y el fin de semana festivo que acaba de pasar, lo que incluye las excepciones.

"Esto quiere decir que por regla general nos quedamos en casa. Únicamente, si tenemos que salir a abastecernos, sale una persona por núcleo familiar, si tenemos que sacar a las mascotas o una hora de deporte. Tienen excepción de salir las personas que trabajan prestando servicios de salud, vigilancia, transporte, financieros y la venta y producción de artículos de primera necesidad", explicó el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.

También podrán salir quienes cuiden a adultos mayores, a menores de 18 años, enfermos, discapacitados, personas vulnerables o animales.

También se podrá salir para hacer diligencias financieras, atender una emergencia o por fuerza mayor.

Tenga en cuenta que quienes están exentos deberán demostrarlo cuando lo exija una autoridad.

Además se mantiene el pico y cédula y habrá ley seca.

"Durante este fin de semana hay una restricción para el expendio y consumo de bebidas embriagantes, a partir de las 8:00 p.m. del día de este viernes y hasta las 4:00 a.m. del lunes. No se podrá comprar ni abastecer ni consumir en establecimientos de comercio. Es decir, en la tienda de barrio no se puede sentar la gente a consumir, está totalmente restringido durante estos día. En las localidades que siguen en cuarentena también seguirá vigente la restricción. Quienes quieran consumirlas pueden pedirlas a domicilio", explicó el secretario Gómez.

Durante la cuarentena general, Transmilenio operará en su horario habitual.

No olvide que una vez haya terminado el confinamiento general del fin de semana, entra a regir el aislamiento en nueve localidades del sur y suroccidente de la capital, así:

· Kennedy y Fontibón, hasta el jueves 21 de enero.

· Tunjuelito, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Usme, hasta el jueves 28 de enero.

A partir del lunes, si usted vive en una de las localidades que no está en cuarentena, podrá movilizarse libremente respetando las medidas de autocuidado. Use tapabocas y mantenga la distancia.