Cuarentena total por coronavirus cobija a 36 barrios de Bogotá: vea cuáles son y las restricciones

Están distribuidos en Chapinero, Puente Aranda, Suba, Rafael Uribe Uribe, Bosa y Kennedy. La mitad de los contagios en la ciudad está en esas localidades.

En estas zonas, una vez se haga la demarcación con avisos, empezará a operar una cuarentena o confinamiento total durante catorce días como medida de prevención ante el COVID-19 .

Quienes vivan en estos sectores no podrán salir a hacer ejercicio. Tampoco se permitirán las ventas ambulantes y no habrá permiso para que los menores salgan a la calle.

Solo se permitirá salir a lo esencial: abastecerse de alimentos, solo una persona por núcleo familiar; urgencias de salud, trámites bancarios o si hace parte de las actividades sin restricción como salud o vigilancia.

En dichas zonas no se permitirá el tránsito de motocicletas ni de vehículos y la prioridad deberá ser el teletrabajo.

Chapinero – UPZ Pardo Rubio

Los barrios Chapinero Norte, Chapinero Central, La Salle, María Cristina y Granada. En esta zona, la restricción de la movilidad aplica para 8.354 personas.

Puente Aranda – UPZ Puente Aranda

Barrio Centro industrial. En este sector la restricción inicia el viernes 15 de mayo y es para 2.051 personas, es decir, 846 núcleos familiares.

Suba

Desde el sábado 16 de mayo la restricción será en Britalia, Cantagallo y Mazurén. Restricción aplica para 11.924 personas, es decir, 4.733 hogares.

Rafael Uribe Uribe - UPZ Quiroga

Los barrios Quiroga, Bravo Páez, Murillo Toro, Quiroga central, Quiroga sur e Inglés. En este sector la restricción aplica para 8.487 personas, es decir, 2.821 núcleos familiares. Empieza el domingo.

Bosa - UPZ Bosa occidental

Barrios san Antonio, La Independencia, Villas del Progreso, Remanso I, Chicó sur y ciudadela El Recreo. En estas zonas la restricción aplicará para 22.552 personas (7.196 hogares).

Estos sectores se suman a las otras zonas decretadas en alerta naranja en la localidad de Kennedy y cuya restricción ya se está aplicando.

Kennedy

UPZ Kennedy occidental: Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Sur, Pastrana.

UPZ Américas: Ciudad Kennedy

UPZ Corabastos: sector Ciudad Kennedy II y María Paz.

UPZ Bavaria: Marsella y Nueva Alsacia

UPZ Calandaima I: Tintalá

UPZ Calandaima II: Galán y Osorio III

UPZ Patio Bonito: Patio Bonito, Tairona y Patio Bonito II.

Ante la pregunta de por qué se priorizaron estas localidades si, a excepción de Kennedy y Suba, no son las que registran mayores casos de contagio de COVID-19, la alcaldesa Claudia López explicó: “el riesgo está dado, sobre todo, porque hay muchas personas en ese cuadrante que tuvieron contacto con casos positivos. No es que haya muchos casos de contagio, pero sí hay muchos casos de contacto con posibles positivos, luego la probabilidad de que estén contagiados, pero no tengan síntomas, es muy alta”.