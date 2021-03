Cuatro niños vieron cuando Sara Sofía salió de la casa con vida, asegura expareja de la mamá

Nilson Díaz habló con Noticias Caracol horas antes de ser capturado por la desaparición de Sara Sofía Galván en Bogotá. Según él, los cuatro niños que viven a su lado declararon ante la Fiscalía que la última vez que vieron a la menor estaba viva.

El hombre sostuvo que es el papá de los pequeños de 5, 7, 9 y 10 años, quienes ahora están con el Bienestar Familiar.

“Son mis cuatro niños, son tres varones y la niña. Inclusive a los niños los entrevistaron hoy en la Fiscalía y ellos dieron la versión de que ellos vieron cuando Carolina (Galván) se llevó la niña de acá, se la llevó viva”, sostuvo.

La madre de Sara Sofía, que también fue capturada en la madrugada del jueves, dijo inicialmente que la menor había muerto en la casa y que con ayuda de Nilson Díaz había abandonado su cuerpo en un caño que conecta con el río Tunjuelo.

Sin embargo, el sujeto aseguró que la última vez que vio a la bebé tuvo una discusión con Carolina.

Afirmó que su expareja “me estaba recostando mucho las obligaciones a mí, porque ella me dejaba la niña y a mí me tocaba cambiarle el pañal, darle la alimentación a la niña, a mí me tocaba llegar trasnochado de Abastos, porque yo está trabajando en el momento en Abastos, y me tocaba muchas veces empezar a voltear con mis hijos y voltear también con ella”.

Carolina Galván podría pagar más de 40 años en prisión si se comprueba su responsabilidad en la desaparición de Sara Sofía.

Ella y su expareja fueron recluidos en los calabozos de la URI de Puente Aranda, donde serán presentados ante un juez de control de garantías.

Ambos fueron sometidos a exámenes médicos por parte de Medicina Legal para conocer su estado mental.