Cuerpo de agua de humedal El Salitre estaría ahogándose por obras aledañas

A 30 metros de la fuente hídrica se inauguró recientemente una pista de BMX. Además, talaron 400 árboles de bosque para ampliar un parque de diversiones.

El humedal El Salitre, uno de los quince reconocidos por el Distrito Capital según el acuerdo 487 de 2007, albergaba variadas especies de patos y aves silvestres.

Pero el nivel de agua de su cauce bajó dramáticamente y su flora y fauna ya no es la misma.

Juan Miguel Maldonado, miembro de la Red Humedal El Salitre, dice que obras como la pista de BMX pueden impactar negativamente la zona.

“Un humedal no es solamente los 30 metros desde el borde del espejo de agua, como nos lo quiere hacer ver la Secretaría de Ambiente. El Humedal el Salitre se compone también de bosques muy importantes, casi alrededor suyo, que forman parte de la estructura ecológica principal”, explicó.



Y es que los habitantes del sector protestaron en el 2009 contra una gigantesca carpa que pretendían instalar en el sitio exacto donde fue levantada la pista de BMX.

Pero Mauricio Reina, subdirector de construcciones del Instituto para la Recreación y el Deporte -IDRD-, entidad responsable de la obra, dijo que actuaron conforme a la ley y que no va a impactar al humedal.

“No se va a dar y una aclaración: nosotros no nos metemos en humedales, esta pista está ubicada en un predio aledaño, vecino a un humedal, y dejamos los 30 metros que nos dice Secretaría de Ambiente, pero no estamos dentro del humedal”, subrayó.

Dentro de las obras que adelanta el Distrito también está la ampliación al parque Salitre Mágico, para lo que talaron 400 árboles.

“No nos parece que la Secretaría de Ambiente pueda tener competencia en el hecho de darle a Salitre Mágico el aval para el aprovechamiento silvicultural de tantos árboles en línea y menos si se trata de construir un entretenimiento de temporada como el festival del terror”, cuestionó Maldonado.

Comunidad teme que el humedal pierda su mayor virtud: que nunca ha sido impactado por vertimientos contaminantes, es decir, conserva sus características originales y sería el referente para restaurar otros cuerpos de agua.