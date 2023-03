Cuidado con el wifi gratuito al que se conecta: hackers pueden acceder a sus datos y robarlo

Mucho cuidado con el wifi gratuito al que se conecta porque le puede estar abriendo la puerta a los hackers para que le roben sus datos con el fin de adquirir préstamos o sacar cuentas. También podría ser víctima de extorsión.

Yefrin Garavito, experto en ciberseguridad de UID, explica que una vez vincula su dispositivo con un wifi gratuito los ciberdelincuentes pueden “acceder a la información que está transmitiéndose a través del celular o cualquier equipo que se conecte”.

Dichos datos son de “redes sociales, de servicios bancarios e incluso pueden infectar su celular para obtener información del mismo”.

“Un delincuente empieza a obtener información y datos personales con los que puede utilizar servicios bancarios. Lo que le interesa es monetizar, lo hace a través del uso de plataformas de dinero, servicios bancarios, incluso redes sociales para empezar a extorsionar”, detalla.

Y ese chantaje tras acceder al wifi gratuito se da cuando el hacker “toma fotos o información personal para empezar a extorsionar a la persona o incluso suplantarlo para pedir dinero a nombre de esa persona”.

La forma de proceder de los delincuentes “es buscar fotografías de la cédula y con ella, ante cualquier aplicación, abren y solicitan préstamo bancario o una cuenta”.

Eso le habría ocurrido al periodista del Gol Caracol, John Reyes, quien denunció que a nombre de él sacaron tres créditos que suman 115 millones de pesos y ahora teme que, incluso, le puedan embargar el sueldo.

Se dio cuenta de la suplantación tras solicitar un préstamo, que le negaron porque estaba reportado en Datacrédito.

El periodista del Gol Caracol comentó que al ir al banco le informaron “‘que usted tiene un crédito por 35 millones de pesos y hay que empezar a pagar porque tiene un retraso de 6 meses’, le dije ‘no, un momentico, eso no es mío’".

Señaló que la suplantación se dio porque los delincuentes lo que hacen es "presentar una cédula vía virtual, una foto y automáticamente a usted le entregan el crédito, así de fácil".

No entiende por qué su documento de identificación no aparece en las bases de datos. "Es como si no existiera, entonces me tocó solicitar a la Registraduría un documento donde diga John Reyes sí existe y que su número de cédula es este", contó.

Asimismo, manifestó que ni siquiera perdió la cédula, pues la suplantación que le hicieron fue con datos básicos, y que el banco sí se comunicó con él, pero no para verificar su información, sino para realizar los cobros.

Así que antes de conectarse a un wifi gratuito, ingrese a las centrales de riesgo como Datacrédito, que tienen formas de activar alertas a través de aplicaciones para que le notifiquen si están verificando su información en estos sitios.