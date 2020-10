Cuidado con los tapabocas que venden en la calle: el coronavirus podría venir empacado allí

En la vía pública, sin guantes y con billetes en las manos fueron captados varios vendedores informales empacando tapabocas en bolsas plásticas que luego pusieron en el suelo y sujetaron con piedras y ladrillos para evitar que el viento se los llevara.

Los compradores no solo no saben si quienes los comercializan están contagiados con coronavirus , sino que, además, no toman en cuenta que los cubrebocas están expuestos al humo de los vehículos, bacterias y otros microorganismos que pueden causar más enfermedades.

La escena fue captada en la calle 12 con avenida Caracas, en pleno centro de Bogotá , y se repitió en la Plaza de la Mariposa, donde los comerciantes, sin lavarse las manos, las ponen en la zona del tapabocas que va sobre la cara.

“Ahí vienen los contagios”, dice Luz Melida Correa, una ciudadana que rechaza este tipo de prácticas, ya que los barbijos se han vuelto elementos imprescindibles para poder salir.

Para Hernando Galeano, otro transeúnte, esto pone en evidencia que “que el gobierno no está haciendo una supervisión correcta a ese tipo de elementos”.

“No se recomienda comprar los tapabocas en la calle, ya que no sabemos si se ha manipulado de una manera adecuada e higiénica y podríamos poner en riesgo nuestra salud”, recomienda la médica Milena Téllez.

Asimismo, sugiere verificar las condiciones de bioseguridad de estos elementos y destruirlos después de ser usados.