“Culpables somos muchos”: hablan abuelos de niña torturada en el centro de Bogotá

Aseguran que desde 2016 no sabían del paradero de la pequeña y se enteraron de su estado por las noticias.

Hasta el hospital Santa Clara, donde permanece hospitalizada la niña de 3 años, llegaron sus abuelos.

“Yo no sabía que era mi nieta”, reconoce el abuelo, quien pidió no revelar su identidad. “Yo simplemente vi la noticia y deduje que era la niña”, afirma, por su parte, la abuela materna.

Su testimonio es revelador: “Yo fui a la Policía cuando ella (su hija) se llevó a la niña y la Policía dijo que no tenía nada que ver con eso, que fuera al bienestar familiar y expuse el caso, más no me dijeron nada más”.

Cuando le preguntan por los culpables, el abuelo responde “es triste porque aquí uno se pone a decir que quién es el culpable, somos muchos. Tenía que haber pasado esto para poderse uno pronunciar”.

Autoridades continúan la investigación del caso y no descartan la posibilidad de que la niña haya sido vendida a una red de trata de personas.

Esto es lo que se sabe del caso:

Siete días después, atroz caso de tortura a niña en Bogotá deja más preguntas que respuestas