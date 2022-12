De 14 a 19 años aumentaron condena contra los Nule por carrusel de la contratación

Manuel, Miguel y Guido también deberán pagar 13 mil millones de pesos pues, según la Corte Suprema de Justicia, no devolvieron el dinero.

El alto tribunal, que dijo que no se puede reconocer el allanamiento a cargos de los primos, estableció aumentarles a 19 años y 5 meses su sentencia a prisión.

Precisó que no fueron ellos sino la aseguradora quien devolvió el dinero del que son señalados de haberse apropiado.

Los empresarios recibieron un anticipo de más de $8.500 millones para la construcción de la tercera fase de Transmilenio.

Por considerar que sus delitos son graves, Corte Suprema aumentará...