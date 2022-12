De estrella de rugby en Venezuela a cantante callejera en Bogotá: la historia de Andreína Ferrer

Tras 10 años de competencia con la selección nacional, esta luchadora llegó a la capital colombiana para buscar mejores oportunidades para su familia.

Hace un mes y medio Andreína, quien también es administradora de empresas, recorre las calles cantando y bailando.

“Así es la vida, te da tropiezos. De los cuales tú debes seguir poniendo tu garra, tus ganas de vivir y tus ganas de seguir adelante”, asegura.

En búsqueda de mejores opciones de vida para ella, para Aidán, su hijo de 12 años, y para su mamá, quién se quedó en el estado Aragua, lucha junto a otras tres mujeres para rebuscarse el sustento diario.

“Mi primer rumbo era Perú, tengo a mi hermano allá, pero por falta de dinero no pude llegar y mi amiga Gabriela me ofreció que me viniera a Colombia. Entonces me traje a una amiga para no venirme sola y aquí estamos en la lucha las tres juntas”.

Andreína ha pisado diferentes canchas y ha hecho cientos de pases.

“Llegamos a ser campeonas en unos bolivarianos de playa en Perú, en Bolivarianos de campo. Hemos obtenido en suramericanos cuarto lugar y lo más lejos que hemos llegado ha sido al repechaje olímpico”, cuenta.

“Tengo que regresar a Caracas a ganarme un puesto para los bolivarianos que son en noviembre aquí en Santa Marta, entonces no puedo dejar de entrenar y aprovechamos, también, para vender sándwich y jugos”, añade.

