De no creer: dejan libre a hombre señalado de matar a su exnovia en plena luna de miel

Aunque el esposo de la víctima había advertido que se vencerían los términos, la justicia al parecer no hizo nada y hoy el presunto asesino está en la calle.

Sandra Milena Alegría fue asesinada a puñaladas, al parecer por su expareja, cuando disfrutaba de su luna de miel.

Según Billy Hernán Ortiz, el esposo de la víctima, el exnovio llegó a la casa donde ellos vivían y los atacó a ambos con un arma cortopunzante. Ella murió, mientras que él resultó herido.

El señalado homicida fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Sin embargo, en las últimas horas un juez lo dejó en libertad.

“Vemos que la justicia no actúa como debería ser. Se excede la Fiscalía al presentar el escrito de acusación debido a que en la primera audiencia no se presentó y, posteriormente, en la segunda audiencia no conocía muy bien el caso. Esto dio para dilatar este vencimiento de términos, cumplirse 140 días y llevar a que hoy en día este asesino esté en la calle”, dice Ortiz.

El viudo había pedido a la Procuraduría ejercer especial vigilancia sobre el proceso pues, consideraba, no había garantías para que se hiciera justicia.

“Había radicado un derecho de petición a la Procuraduría hace dos meses, donde manifesté de manera anticipada que este asesino podría quedar en libertad por vencimiento de términos y, con tristeza, con impotencia, vemos que el día de ayer queda en la calle”, recalca.

Y agrega: “vemos que las pruebas que tiene la Fiscalía son bastante contundentes. Este personaje, comenzando el proceso, quería manipular la información diciendo que yo era el asesino de mi esposa. Pero, debido a las investigaciones, la Fiscalía presenta unas pruebas demasiado contundentes, lo que le da la captura. Y hoy en día está libre”, lamenta.

Ortiz advierte que teme por su seguridad y que, por tal motivo, saldrá del país con su familia.

“Colombia no me brinda las garantías de seguridad para poder estar acá”, finaliza.

El sospechoso, a quien le imputaron los delitos de feminicidio agravado y tentativa de homicidio, seguirá vinculado al proceso. Su familia y abogados dicen que demostrarán su inocencia.

