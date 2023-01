¿De verdad que Claudia López regañó a Juan Diego Alvira? Vea lo que realmente pasó

La candidata a la Alcaldía de Bogotá estuvo este miércoles en “Echemos lápiz” de Noticias Caracol y, al final de la entrevista, se presentó esta situación.

Claudia López: Dejemos la bobada que esta ciudad no es de caudillos, ni de Petro ni de Peñalosa. Esta ciudad es de usted, de gente que nos está viendo y que es como yo, gente humilde que trabaja todos los días para sacar a Bogotá adelante.

Ustedes van a decidir si seguimos en la peleadera, en la corrupción, en la pelotera, o si nos unimos como ciudadanos, mejoramos la seguridad, encarcelamos a los ladrones, le damos educación gratuita a nuestros hijos y mejoramos el empleo en Bogotá. Eso lo van a decidir ustedes en las urnas el 27 de octubre.

Juan Diego Alvira: Entonces no pelee tanto, Claudia…

Claudia López: Hay que pelear contra la corrupción, mi hermano. No, no, no, no me vengas aquí con tonterías y no me vengas aquí con cositas machistas. Cuando las mujeres somos enfáticas…

Juan Diego Alvira: Es que usted habla como si estuviera peleando a veces…

Claudia López: No, no me vengas aquí con condescendencias machistas. Las mujeres tenemos que ser respetadas en esta sociedad y, si somos vehementes, es porque ser vehemente contra la corrupción, ser vehementes contra los bandidos y contra los narcos, es indispensable para esta ciudad. De manera que no me vengas con condescendencias machistas.

Juan Diego Alvira: No se ponga brava…

Claudia López: Tener carácter es algo que necesita la ciudad para que la saquemos adelante, para que no sigamos en manos de la politiquería, de los caudillos, que tienen atrapada a esta ciudad.

Juan Diego Alvira: Pero también aguantar una broma, un chascarrillo…

Claudia López: También. Hagamos el metro en vez de seguir peleando.

Juan Diego Alvira: Y hagamos las paces…

Claudia López: Hagamos las paces con todo el mundo.

Claudia López es una de las cuatro aspirantes a la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante de Colombia. Los otros candidatos son Carlos Fernando Galán, Hollman Morris y Miguel Uribe. Las elecciones regionales serán el próximo 27 de octubre. #ColombiaDecide

