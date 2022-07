¿Debe algún comparendo de convivencia en Bogotá? Así podrá pagarlo con servicio comunitario

Muchas personas en Bogotá se están llevando tremenda sorpresa a la hora de firmar contratos de trabajo o hacer trámites con el Estado, todo por no pagar los comparendos. Pero ahora, la acaldía dispuso de una nueva forma de pagarlos.

Pintando parques, limpiándolos, haciendo trabajo social en espacio público o en Transmilenio, esas son algunas de las formas que ahora habrá para pagar los comparendos impuestos por violar el Código de Convivencia en Bogotá.

Publicidad

Un joven a quien le impusieron un comparendo por colarse en Transmilenio, que supera los 800 mil pesos, lo está pagando con horas de trabajo social. Eso sí, luego de pagar el pasaje que evadió.

"Se me hace una buena opción, porque no todo el mundo tiene los medios para cancelar los comparendos. Ya uno tiene que venir a trabajar y le coge más amor a la ciudad", dice el infractor.

Las horas de trabajo comunitario dependerán de la gravedad de la infracción.

"Tendremos jornadas desde 3 horas hasta jornadas de 6 horas en un día, dependiendo el comparendo que se le haya impuesto al ciudadano será partícipe de este trabajo comunitario", explicó el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez.

Publicidad

¿Cómo es el proceso para solicitar esta nueva forma de pagar los comparendos por convivencia?

Jiménez lo explica: “Deberán acceder desde hoy (martes 12 de julio) a la página de la Secretaría de Seguridad o a la página de la Secretaría de Gobierno, o ir a los Cades y Supercades, a las casas de justicia e inscribirse, decir cuál es su cédula de ciudadanía, poner el código de su comparendo y agendarse en alguna de esas actividades".

En este momento, menos del 1% de los ciudadanos paga las multas que impone la Policía por infringir el Código de Convivencia, pero, ojo, porque hay varias consecuencias por no pagarlos.

Publicidad

"Aquellas personas que no paguen la multa no pueden trabajar en el Estado, no podrán ser ascendidos, no pueden hacer trámites ante una autoridad de tránsito, no podría acceder a los concursos de servicio civil, y no podrán renovar sus matrículas en la Cámara de Comercio", explicó el funcionario distrital.

Cayó en Bogotá uno de los peores asesinos: sería responsable de 46 homicidios

En Bogotá hay más de 300 mil deudores de este tipo de comparendos y con la pandemia se aumentaron por multas a personas que salían durante el confinamiento o que no usaban el tapabocas.

La inscripción para hacer este trabajo comunitario se abrió esta semana y van hasta diciembre.