Decenas de familias pasaron la noche en las calles de Suba Bilbao tras desalojo e incendio

“¿Quién va a dormir con la zozobra de que al otro día se va a despertar y no tiene nada?”, lamentó una de las personas que ocupaba la zona de invasión.

“Eso fue obra del Esmad, ellos se nos mandaron por todas las entradas, empezaron a empujar a todo el mundo, a pegarle más que todo a los hombres y con disimulo a prenderle candela a las casas en todas las esquinas”, dijo otra persona.

Los reclamos de quienes habitaban en la invasión, conocida como La Esperanza, también tienen que ver con que, según ellos, no les permitieron sacar sus objetos más preciados.

Así mismo, hay descontento al interior de la comunidad debido a los señalamientos de que en lugar había expendios del microtráfico. Líderes comunales pidieron no estigmatizar a las familias.

Hasta el momento no hay una cifra clara de las personas afectadas, así como tampoco un registro de quienes permanecen en las vías de Suba Bilbao.

En grave incendio termina operativo de desalojo de 1.200 personas en... En la zona persiste una fuerte presencia policial, según el Distrito, con el objetivo de que no se presenten nuevas invasiones en la ronda del río Bogotá.

Según Alcaldía, 50 de los invasores tienen casa

El secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, aseguró la ocupación ilegal de los márgenes del río Bogotá inició a finales de 2016 y que a lo largo del proceso de desalojo hubo una amplia oferta estatal que tuvo una mínima acogida.

“Pese a los ofrecimientos del Distrito, solo 103 personas mostraron interés”, indicó el Distrito en un comunicado. Esto, dice, pese a haber posibilidades para subsidios de vivienda, cupos escolares y asistencia de entidades distritales y nacionales como la Secretaría de Integración Social y la Alta Consejería para las Víctimas.

“Un cruce de datos nos permitió establecer, además, que 50 ocupantes del lugar tienen casa y que 117 familias están inscritas y tienen subsidios de vivienda”, indicó Miguel Uribe.

Las autoridades han señalado que residentes de la invasión fueron quienes prendieron fuego a los ranchos y no descartan que lo hayan hecho para que la Policía no encontrara allí drogas o evidencias de actos ilícitos.