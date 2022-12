Decisión de Minambiente sobre reservas deja opiniones divididas por el tema de la Van der Hammen

El alcalde Peñalosa celebró la decisión de dar facultad a las CAR para definir los límites. Ambientalistas y viceministro del Interior critican resolución.

Ampliar las zonas protegidas y no reducirlas es, según el alcalde de Bogotá, el objetivo principal de la propuesta que presentará ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca sobre la nueva delimitación en la reserva Thomas Van der Hammen.

"Lo que nosotros proponemos es hacer una reserva de verdad muchísimos más grande que la que está siendo propuesta (…) esto sería una revolución. Bogotá quedaría con cientos de km de senderos entre bosques", afirmó el mandatario.

Según él, la resolución del Gobierno que da facultad a las corporaciones ambientales regionales para cambiar los linderos de las reservas es un triunfo para los ambientalistas.

"El alcalde está equivocado no es el triunfo de los ambientalistas es el triunfo de los urbanistas”, respondió Claudia Calao, miembro de Amigos de la Van der Hammen.

Por su parte, el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, criticó la resolución: "lamento que MinAmbiente haya dado por terminada la mesa de trabajo que se adelantaba con defensores de la reserva Van Der Hammen. Triste que la participación ciudadana no sea vista como una forma de construir un mejor país"

Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la reserva cuenta con 1.400 hectáreas de las cuales hoy solo 109 son de conservación.