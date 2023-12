Defensa de Yhonier Leal pide su libertad por vencimiento de términos

La defensa de Yhonier Leal, acusado de matar a su hermano Mauricio Leal y a su mamá Marleny Hernández, pidió que el detenido quede en libertad por vencimiento de términos. La audiencia donde se tomará la decisión quedó programada para el próximo 10 de enero de 2024, a las 9:00 a.m.



Según el abogado del hermano del reconocido estilista, ya pasó más de un año desde el inicio del juicio y más de dos desde que comenzó la investigación por este crimen que conmocionó a Colombia.

Aunque en enero de 2022 Yhonier Leal había declarado ser responsable del crimen de su hermano y madre, tres meses después, en abril, se retractó y afirmó que había “actuado bajo presión”, por lo que renunció al preacuerdo que había hecho con la Fiscalía General de la Nación y dijo: “Soy inocente”.

El ente acusador, por su parte, ha pedido 60 años de cárcel contra el hermano de Mauricio Leal, al que hallaron muerto en su habitación junto al cuerpo de su madre Marleny Hernández, el 21 de noviembre de 2021.

Las pruebas halladas en el sitio apuntaban a que presuntamente se había tratado de un homicidio y suicidio, pero la investigación de la Fiscalía General de la Nación llevó a determinar que se trataba de un asesinato y que el principal sospechoso era el hermano e hijo de las víctimas.

Publicidad

En medio del caso, se conoció el testimonio de Francisca Teresa Muñoz, amiga de la familia Leal y quien el pasado 21 de septiembre de 2023 hizo una sorprendente declaración sobre otro hermano de Yhonier Leal, Carlos Andrés García, que está detenido.



“Antes de morir ellos, hablé tres o cuatro meses antes con ella (Marleny) y estaba muy preocupada. Ella me dijo que Andrés la llamaba y que la estaba sobornando: ‘O me das plata o te secuestro a Mauro’. Le dijo así: ‘Me ayudas o te secuestro a tu niño’. Eso fue lo que ella me dijo, que le tenía odio a Mauro. Después Carlos me llamó y me dijo que valía la pena matarlos”, manifestó la mujer.

Tras esta revelación, Carlos Andrés García entabló una demanda por injuria y calumnia.

Yhonier Leal, que permanece detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, defiende su inocencia.

Publicidad