Degolló a su expareja hace tres semanas y aún no ha sido enviado a una cárcel

Familiares de Marcela Garzón Pinzón no se explican cómo el feminicida sigue en una estación de Policía pese a haber sido capturado en flagrancia.

“Desafortunadamente la ley no tiene la forma de tenerlos mucho tiempo. Este tipo se encuentra aquí como Pedro por su casa, sencillamente no lo han llevado a una cárcel, no le han hecho ningún requerimiento realmente judicial. Exigimos que por favor lo trasladen pronto a una cárcel, que lo juzguen lo más pronto posible y no haya ninguna rebaja posible para esta clase de personas”, dijo Carolina Pinzón, mamá de la víctima.

El crimen se registró el pasado 22 de mayo en el barrio Las Margaritas, en la localidad de Bosa.

“El no convivía con ella en ningún momento. Ella había decidido trasladarse de casa y ese señor apareció de la nada después de 20 días. No sé con qué argumentos mi hermana le da la oportunidad de ingreso a la casa. Ella no tenía conocimiento de las intenciones que tenía de asesinarla”, narró Edith, hermana de Marcela Garzón.