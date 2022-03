Dejan en libertad a profesor señalado de abusar de estudiantes en colegio Marymount

Mauricio Zambrano Celis, profesor de educación física del colegio Marymount, fue puesto en libertad después de ser señalado de abusar sexualmente de varias alumnas. El hombre estuvo en su cargo hasta el 22 de febrero de 2022. Fueron al menos 22 las víctimas, según ha trascendido.

Un juez de control de garantías fue quien puso en libertad a Mauricio Zambrano. La Fiscalía pidió medida de aseguramiento en una cárcel, sin embargo, el magistrado no lo consideró necesario.

El docente fue buscado desde inicios del mes de marzo tras conocerse la investigación de la Fiscalía sobre un caso que tuvo lugar el pasado 11 de febrero. Mauricio Zambrano habría abusado en varias oportunidades de una estudiante desde su oficina, ubicada en la institución. Más de 30 testigos sostuvieron esta información.

Además, la Policía hizo pruebas forenses y tiene más de 100 pruebas. No obstante, el juez señala no observar ningún sometimiento por parte del imputado hacia la menor, así mismo aduce no encontrar afectación psíquica y psicológica en la misma.

El hecho de esta menor de edad se suma a más denuncias que se publicaron en febrero por alumnas del colegio Marymount.

“El contundente material probatorio permitió que un juez de control de garantías legalizara la captura”, señaló el investigador de la Fiscalía.

