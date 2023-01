“Dejaron morir a mi esposo”: habla pareja del estadounidense que falleció en El Dorado

Afirma que hubo negligencia médica por parte del aeropuerto y que los funcionarios levantaron el cuerpo sin vida de Joel Seal para evadir responsabilidades.

La esposa del ciudadano estadounidense, quien falleció tras sufrir un grave problema de salud en la terminal aérea de Bogotá el pasado viernes, aseguró que no hicieron nada para salvar la vida de su compañero sentimental.

Publicidad

"Ellos dejaron morir a mi esposo. A ellos no les importó, se vinieron caminando despacio viéndolo en el piso. No les importó nada, antes decían que se callaran, que no gritaran, que no hablaran, que sacaran a las señoras que estaban ahí al frente (pidiendo ayuda)", dijo la mujer en entrevista con Blu Radio.

Recalcó que, debido a la demora en la atención (testigos dicen que de unos 20 minutos), en el lugar no se prestaron primeros auxilios, sino que se hizo el levantamiento de un cadáver.

"Yo creo que ellos hicieron el levantamiento del cuerpo en el aeropuerto porque no querían acarrear la responsabilidad de que él hubiera muerto ahí, pero falleció en el aeropuerto porque en el dictamen dice que llegó sin signos vitales a la clínica", agregó.

Para el director de la organización Defensa del Paciente, Francisco Castellanos, en el lugar debían tener un equipo especializado para atender la situación.

Publicidad

"La ley 1831 de 2017 estableció que en Colombia, en los sitios públicos como los aeropuertos, deben existir disponibles desfibriladores para atender este tipo de emergencias", explicó.

Luz Ángela Garzón, quien también estuvo presente en el momento de la emergencia, hizo otro grave señalamiento.

Publicidad

“La gente empezó como ‘sí, apoyemos que hagan algo’ y. realmente. como unos 40 minutos después fue que llegó la ambulancia", denunció.

La Superintendencia de Transporte inició una investigación para determinar si se cumplieron los protocolos establecidos para atender este tipo de situaciones.

Vea más: ¿No lo auxiliaron a tiempo? Crece polémica por muerte de pasajero en El Dorado