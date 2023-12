Dejó su carro con un valet parking, se lo robaron y no le han respondido: todo quedó en video

El pasado 2 de diciembre, Kathy Molano le entregó las llaves de su camioneta a un valet parking mientras asistía a un evento en Bogotá. Dos horas después, cuando quiso regresar a su casa, la camioneta desapareció. Cámaras de seguridad captaron cómo se cometió el robo en el norte de la ciudad.



En las imágenes se ve a un hombre que recorre el parqueadero donde están guardados los carros que, supuestamente, cuida el valet parking. Luego se dirige a donde está una camioneta blanca que abre sin problema, se sube y comienza su salida.

Generalmente para ingresar o salir de un estacionamiento el usuario se debe acercar el recibo de pago al módulo que da acceso para que la talanquera se suba. Sin embargo, en este caso ya se encontraba arriba, por lo que el ladrón no tuvo problema alguno para salir y llevarse el vehículo.

Han pasado más de dos semanas del hurto y son más las preguntas que las respuestas: ¿Quién le entregó las llaves de la camioneta al delincuente? ¿Cómo logró salir del parqueadero sin tener el recibo de pago? ¿Quién subió la talanquera para que pudiera salir?

Kathy Molano le contó a Noticias Caracol que cuando les pidió la camioneta a los del valet parking “el carro no aparecía, que nadie sabía dónde estaba. Me acerqué al parqueadero buscando el carro y el carro se lo habían llevado otras personas”.

“Fue una sorpresa para nosotros porque la persona que se llevó la camioneta dice ‘yo la dejé aquí parqueada y aquí ya no está’. Entonces empezamos a hacer todas las denuncias, todas las investigaciones, qué había pasado, y efectivamente, cuando vimos los videos vemos cómo alguien llega con las llaves de nuestro carro, que le entregamos al valet parking, le abren la talanquera del parqueadero y se lleva la camioneta”, relató.

Según la víctima, hizo "la denuncia pública porque no había recibido ninguna respuesta de parte de esta empresa, que son los responsables; nos aplazaron una cita, nos aplazaron dos citas, ya han pasado más de 15 días y no me han dado ninguna respuesta. Me quedé con el papel”.

Asegura que solo hasta el martes 19 de diciembre, “a raíz de que hice la denuncia pública por medio de las redes sociales, me contactaron para que nos pudiéramos ver, pero nos robaron el carro”.

Pero su sorpresa fue aún mayor al ver que ella no ha sido la única persona que ha tenido problemas al dejar su carro con el valet parking.

“La denuncia pública es también para poner en alerta a las personas, porque así como nos pasó a nosotros, le puede pasar a cualquiera. Y me doy cuenta de que no he sido la única víctima, sino varias personas me han escrito que han pasado por la misma situación y se les han llevado los carros del parqueadero con el valet parking”.

¿Quién le va a entregar su camioneta?

“Esa es la pregunta. Yo entregué mi camioneta, entregué las llaves, tiene mis papeles, tiene todo y me quedé con el papel y no me han respondido”, reiteró la mujer.

Señala que los delincuentes no le han pedido dinero para devolver el carro, pero “tengo entendido que se pusieron en contacto con las personas del valet parking”.