Del acoso sexual a los golpes: cobarde agresión a dos mujeres que hacían deporte en Bogotá

Dos jóvenes que hacían ejercicio en el norte de Bogotá fueron víctimas de un indignante caso de acoso callejero cuando trotaban. Dos sujetos les hicieron comentarios de tipo sexual, luego expresiones de grueso calibre y hasta las golpearon porque ellas les exigieron respeto.

Lena Aranda, una de las víctimas, le contó a Noticias Caracol cómo ocurrieron los hechos: “lanzan un piropo y nos dicen palabras demasiado sexuales, a lo que yo me devuelvo a decirle ‘qué le pasa, qué fue lo que dijo’. Él inmediatamente dice que no dijo nada. Me doy la vuelta y sigue diciendo cosas y yo lo encaro”.

En ese momento otro de los sujetos sacó un cuchillo para defender a su compinche. “Me lo puso como a 20 centímetros de la cara, me dice que ‘qué va a hacer’”, mientras el otro seguía con comentarios lascivos. Lena no aguantó la situación y dijo que en ese momento “me voy físicamente con él”.

Dallan Arévalo, la otra joven víctima de acoso, dio su versión: “me dio miedo acercarme hasta que vi que le sacaron el cuchillo. Cuando veo que se va físicamente el que inició la agresión verbal contra Lena, yo me voy tras de Lena y empiezo a forcejar para quitarlo de encima. El del cuchillo llega con un palo por detrás y me da dos golpes en la pierna. Quedo inmovilizada y cuando recupero el aire está golpeando a Lena”.

Esta agresión dejó a Dallan con 2 lesiones y a Lena con otras 7.

“Esto tiene que parar, no importa cómo estemos vestidas, no importa lo que llevemos puesto, todo el tiempo los hombres son con la miradera morbosa y el piropo, que no es piropo, es una opinión que no les pedimos, son palabras soeces y abusivas hacia las mujeres. Eso tiene que parar”, reflexionó una de las jóvenes sobre el acoso callejero.

Los sujetos fueron detenidos por 72 horas. Quedaron libres, pero enfrentan un proceso judicial por las agresiones en contra de las dos deportistas.