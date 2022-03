¿Del confinamiento a las grescas? Peleas entre estudiantes a la salida de los colegios han aumentado

Hay alarma en las autoridades por el aumento de las peleas entre estudiantes a la salida de las clases. Cientos de videos de grescas dan cuenta de un fenómeno de violencia que parece apoderarse de los colegios. En algunos casos también ocurren al interior de las instituciones.

Sobre hechos recientes denunciados en Cundinamarca, la Gobernación señaló que ya activó un plan de convivencia, con docentes y expertos, para tratar de evitar estos actos. Mientras, autoridades de Bogotá reconocen lo que está sucediendo.

“Hemos conocido que han aumentado las denuncias, que se han presentado más casos de riñas entre niños, niñas y adolescentes en los colegios, por lo cual se está afectado la salud, la vida y la integridad de los menores”, señala el mayor Édgar Monje, jefe de Protección y Servicios Especiales de la Policía.

Para algunos padres de familia, parte de los problemas surgieron con el confinamiento. Aseguran que subieron los niveles de intolerancia y esto se está reflejando en el regreso a clases presenciales.

"Me parece delicado, pero no hay un control de las autoridades, ni siquiera del mismo colegio, porque ellos dicen que no se hacen responsables de lo que pase con los alumnos", recalca una madre de familia.