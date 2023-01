Delante de sus dos pequeños hijos, mujer sufre terribles agresiones por parte de la pareja

Aunque dice que lo ha denunciado, no ha pasado nada. A diario hay al menos 500 casos de violencia contra la mujer en Colombia.

Sobre la agresión más reciente de la que fue víctima, la joven de 28 años relata: “Estábamos discutiendo y de un momento a otro él se me lanza encima, me bota al piso y empieza a pegarme patadas, empieza a pegarme puños delante de nuestros hijos. No le importó que ellos estuvieran ahí”.

Afortunadamente logró escapar, encerrarse en el baño y llamar a las autoridades para que asistieran en su ayuda.

Para Olga Sánchez, directora de la Casa de la Mujer, hay deficiencia institucional a la hora de las denuncias: “Cuando las mujeres llegan a las instituciones se encuentran muchos obstáculos: no las atienden oportunamente, no les creen, las medidas de protección no funcionan adecuadamente”.

También critica que no hay programas de prevención a largo plazo “que permitan que las mujeres, también la sociedad cambie ese imaginario que la violencia es algo natural en las relaciones y que las tenemos que aguantar por los hijos, por la familia”.

Si conoce el caso de alguna mujer maltratada o es víctima, puede denunciar en las comisarías de familia, en las casas de justicia o llamar a la línea púrpura 155.