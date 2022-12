Delincuente se hace pasar por extranjero para robar y suministrar escopolamina a sus víctimas

Alias ‘Mohamed’ se presenta como un ciudadano árabe, que se encuentra perdido, y así aprovecha para abordar junto con un cómplice a los transeúntes.

“Él está parado en una esquina como preocupado y en ese momento paso yo, él me dice: es que estoy perdido, soy extranjero y no sé llegar allá. Yo me dirijo a él y le digo: tranquilo yo conozco y lo puedo dirigir", cuenta Nancy Viasus, víctima de robo.

Mientras busca la dirección, el presunto ladrón le suministra la sustancia.

“Nosotros después de ver el estado en el que ella estaba, los ojos hinchados, dolor de cabeza, nos acercamos al hospital de Engativá y según el dictamen médico, fue una sustancia que produjo ese comportamiento en ella, que ella obedecía las ordenes de ellos", asegura Sandra Viasus, hija de Nancy.

Desde el occidente de Bogotá, el delincuente y su cómplice llevaron a Nancy hasta su vivienda en el municipio de Funza, Cundinamarca, ella misma les abre la puerta de su casa y les entrega sus pertenencias.

“Lo traigo a la casa, entramos, le saco todo mi dinero, se lo hecho en mi bolso y el señor me dice: ¿no tiene más?, yo le dije que no".

Según las personas que han caído en su trampa, el hombre cambia de vestuario y hasta de acento para lograr su cometido.