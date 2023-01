Delincuentes están ‘secuestrando’ motos y carros para pedir recompensa

Víctima de esta modalidad de robo dice que ni siquiera aparecía como propietario del vehículo y aun así los ladrones lo contactaron para exigirle un rescate.

El joven al que le hurtaron la motocicleta cuenta que el hecho ocurrió frente a su casa en Bogotá.

El conductor conoció un video que muestra cómo “un tipo se baja de un carro, rompe el tambor de la moto, sube y a los tres minutos baja con un casco a llevársela”.

Al siguiente día lo llamaron y le pidieron una recompensa, “diciendo que la moto estaba en el centro”, pago al que no accedió.

El joven cuestiona que lo hayan localizado “porque había comprado la moto hace diez días, aún no había hecho los papeles del traspaso y todavía no figuraba como dueño”.

El concejal de Bogotá David Ballén afirmó que a junio del año pasado ya se había denunciado el mismo número de hurtos que durante todo el 2017, “más de 2 mil motocicletas hurtadas y solo se recuperaron 434”.

En Colombia, a diario, son robadas 80 motos y 30 vehículos.

