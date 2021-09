Demolición del Monumento a Los Héroes en Bogotá: “No se puede desaparecer así"

Hay controversia por la demolición del Monumento a Los Héroes en Bogotá, cuya construcción data de 1953 y representa la memoria de los soldados de los diferentes ejércitos que participaron en las guerras de Independencia.

La alcaldesa Claudia López afirmó que “lo que es monumento es el Bolívar Ecuestre y se trasladará al Jardín de las Hortensias. El resto de la estructura no es monumento nacional, no es monumento ni patrimonio cultural”.

Y es que la escultura tuvo que ser trasladada tras la vandalización sufrida en el sector durante el marco de las protestas.

No obstante, hay quienes cuestionan la demolición del Monumento a Los Héroes.

“El concepto de patrimonio y lo importante para Bogotá cambia cada vez que cambia la administración de turno y la población tiene que aceptarlo y asimilarlo sin que se le explique”, cuestionó Mario Omar Fernández, del laboratorio de Artes y Patrimonio de la Universidad de Los Andes.

Para German Mejía, historiador de la Universidad Javeriana, “uno con la ciudad no mueve sus hitos, ese hito puede ser un objeto histórico o no, perfecto. ¿A quién se le ocurre sacar la iglesia de Monserrate porque es que eso es una iglesia y se puede quitar? El cerro va a quedar ahí, es que usted no puede separar una cosa de la otra”.

Incluso el ministro de Defensa, Diego Molano, le envió una carta a Claudia López donde le solicitó el traslado integral del Monumento a Los Héroes e incluso puso a disposición de esta tarea a los policías y militares de la ciudad.

El general Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante de las Fuerzas Militares, sostuvo que “no se puede desaparecer así, de un momento a otro, y menos en las condiciones en que se está haciendo. Si representa un patrimonio tan especial para la Nación y para Bogotá, tiene que tener un desmonte muy especial”.

También están quienes defienden la estructura como un símbolo a la resistencia.

“Durante el estallido social los jóvenes de Bogotá resignificaron el Monumento a Los Héroes y lo convirtieron en un monumento a la dignidad, en un monumento a la resistencia”, afirmó el concejal por el Polo Democrático Carlos Carrillo.

El lugar donde estaba la estructura será remplazado por una galería de arte que estará vinculada a la estación 16 de la primera línea del metro de Bogotá, en la calle 72 con Caracas.