Denuncia que veterinaria no le quiere devolver a sus perros por no pagar una excesiva cuenta

Sostiene que tiene le están cobrando alrededor de seis millones de pesos que, según ella, no corresponden a lo pactado.

El pasado 2 de enero “yo traje a los perros, de los cuales dos presentaban un signo de parasitosis. Me aconsejaron traer los otros ocho y a partir de ese momento no me los quieren entregar, me los tienen retenidos en una jaula”, dice Carol Sabogal, propietaria de los cachorros.

“Tengo que pagar alrededor de seis millones de pesos, cuando en realidad debería pagar un millón y medio. Yo no estoy negando la cuenta, pero necesito mis perros”, añade.

La joven asegura que intentó llegar a un acuerdo con la clínica veterinaria, pero no fue posible.

“Ellos me dicen que no me reciben un cheque porque son normativas de ellos, pero al momento que la deuda va en seis millones de pesos ahora si quieren recibir un cheque.

"Aparte de todo, me parece una falta de ética grave que no sólo me están reteniendo los perros, sino que, los estén publicando para la venta”, señala.

Noticias Caracol llegó hasta la clínica veterinaria, pero los médicos se negaron a hablar frente a cámaras, y anunciaron que emitirán un comunicado en las próximas horas.