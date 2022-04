Denuncian grave ataque homofóbico en Bogotá: “Tiraban a matar, con toda la sevicia del mundo”

En redes sociales se conoció una denuncia de un ataque homofóbico en Bogotá la madrugada del domingo 10 de abril. Una mujer que presenció los hechos relató cómo dos desconocidos golpearon a una pareja gay.

“A eso de las 3 a.m. de hoy estábamos pidiendo un carro justo en frente del Astor Plaza, junto a nosotras había una pareja de chicos gay esperando un carro también. De la nada, llegan dos tipos desconocidos a pegarles. Tumban a uno de un puño y le dicen ‘por marica’. Nosotras (que éramos 4) sin entender nada y en shock, solo reaccionamos hasta el segundo golpe. ‘Por maricas’, les repiten”, se lee en la denuncia hecha por Mayra Corredor.

En ese momento, las mujeres salieron en defensa de la pareja, pero según el relato también terminaron siendo objeto de las agresiones.

“El caso es que logramos tumbar a uno de ellos y quitarle un cuchillo que tenía, mientras tanto el otro consigue un palo y se nos bota dispuesto a cualquier cosa. En ese momento sale el celador del edificio con un tambo a defendernos. Golpes van y vienen y en eso el calvo me alcanza a pegar a mí con el palo en la cara. Ambos tipos reventados y aun así no paraban. Tiraban a matar, con toda la sevicia del mundo. La situación ya se había salido de control, había sangre por todas partes así que decidimos meternos al edificio. Una vez dentro, ambos empiezan a tirar piedras contra la puerta de vidrio que tenía la entrada. Rompen la puerta y se meten a acabar con lo que encuentren”, agrega el testimonio.

De acuerdo con Mayra, varios vecinos salieron con palos para intentar detener a los atacantes, quienes fueron captados en video.

“¿Hasta cuándo vamos a tener que poner el cuerpo para defendernos entre nosotros? Presenciamos anoche lo que pudo haber sido un homicidio por homofobia en pleno siglo XXI, en plena calle de Bogotá. En fin, a mí me cuesta mucho quedarme quieta en situaciones así porque sé que podría ser cualquiera de nosotras, y porque lo que yo esperaría si me pasara a mí es que la gente intervenga y no solo que se queden mirando”, reflexiona la joven.

Mayra Corredor indicó que ya se interpuso una denuncia por estos hechos.

Recientemente, se registró otro caso de discriminación contra un joven gay en una estación de Transmilenio. Discriminar es un delito en Colombia, todos somos iguales.