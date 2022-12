Denuncian grave caso de abuso sexual contra niña de 5 años en Bogotá

Papá afirma que un primo de ella, con el que vive luego de que madre perdiera la custodia por maltrato, es el agresor.

Al hombre le pidieron una prueba de paternidad, por lo que tampoco vive con la niña. Esta está en la casa de una tía y el presunto abusador.

Afirma que, luego de visitarla, la pequeña le manifestó que el primo había tocado partes de su cuerpo, hechos que puso en conocimiento de su excompañera.

“Yo le comenté a ella qué estaba pasando con los tocamientos y la reacción de ella fue pegarle a la niña por haber contado eso”, asegura.

Según el dictamen de Medicina Legal, se evidenció que presentaba maltrato infantil físico agudo y respecto al presunto comportamiento inadecuado de su primo, sugirió que el caso sea supervisado e investigado judicialmente.

En su momento, el padre solicitó la custodia de la menor, pero su expareja “pidió una prueba de paternidad. Entonces hasta que no se sepa si soy el papá o no, no me pueden dar la custodia a mí y no puedo ver a la niña”.