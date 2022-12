Denuncian incrementos en impuesto predial de hasta el 1000% en el noroccidente de Bogotá

Residentes del barrio Santa Cecilia, en Suba, aseguran que les están haciendo un cobro desmesurado y que esta situación se ha convertido en un dolor de cabeza.

“El año pasado pagamos $58.000 y este año nos legó por un millón; es increíble el aumento que tuvo del año pasado a este", asegura Ingrid Castro, contribuyente.

"Hay vecinos que pagan $80.000, $90.000 por el impuesto y a mí me está llegando casi por $500.000. No sé por qué si, según Catastro, esto es estrato uno o dos", señala Leo Morales, residente del sector.

Algunas personas, incluso, consideran la posibilidad de vender el inmueble.

"Logra uno tener vivienda con mucho esfuerzo y apenas uno la tiene ya toca ponerle aviso para venderla", dice Elías Páez, afectado.

Los vecinos también lamentan que estos pagos no se vean reflejados en obras que mejoren la calidad de vida del barrio.

"No tenemos Supercade, no hay colegio, iglesia, el alimentador no llega hasta acá”, sostiene María Luisa Cely.

Quienes no están de acuerdo con los montos ya presentaron la queja, “una carta para Hacienda y otra para Catastro”, dice Jairo, quien sostiene que le darán respuesta en un mes.

La Secretaría de Hacienda, por su parte, advierte que cada caso se debe revisar, aunque en la mayoría puede tratarse de una actualización catastral que se ve reflejada en el monto de los avalúos.

