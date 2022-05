Denuncian caso de maltrato animal en el sur de Bogotá: hombre cogió a puños a un perrito

En redes sociales circula un perturbador video de maltrato animal en el que aparece un hombre que coge a puños e intenta ahogar a un perro en el sur de Bogotá.

De acuerdo con la periodista de Noticias Caracol Alejandra Giraldo, no es la primera vez que este sujeto maltrata al can, pues funcionarios de Protección Animal Bogotá fueron a su domicilio este viernes, 20 de mayo, aunque no pudieron rescatar al animal.

Desde las redes sociales piden a las autoridades competentes reaccionar lo antes posible, ya que la vida de este perrito está en riesgo.

Vea el video de este hecho de maltrato animal aquí. Imágenes sensibles.

INADMISIBLE! Duele oír los chillidos de este animalito indefenso. El caso lo tienen @AnimalesBOG ayer fueron a hacer la visita y este sujeto los insultó y no los dejó entrar. Si ellos no pueden entonces quién? AYUDA!!!! @PoliciaColombia @andreanimalidad @FiscaliaCol @AGaviriaH pic.twitter.com/y7pJkYxrOA — Alejandra Giraldo (@AleGiraldoP) May 21, 2022

