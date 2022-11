Denuncian otro presunto abuso en un bus del SITP: joven habría sido víctima de tocamientos

Se conoce una nueva denuncia de un presunto abuso sexual a un joven en el transporte público de Bogotá. La víctima relató lo que le ocurrió cuando tomó un bus del SITP de la ruta 139 con destino a su casa, en el barrio Juan Rey.

“El hombre se sienta a mi lado, lo cual se me hace muy extraño porque el SITP iba casi que vacío, había como dos, tres personas en la parte de adelante y se me hace muy sospechoso, pero no le presto atención”, dijo la joven de 19 años a Citytv.

De acuerdo con su testimonio, el sujeto la intimidó y le realizó tocamientos en sus partes íntimas.

“Sentí mucho miedo, no logro reaccionar, quedo muy pasmada, quedo impactada. Yo tenía un jean con rotos y el hombre logra meter una mano por dentro de los rotos que da cerca al bolsillo”, aseguró.

Luego, el agresor aprovechó el momento en el que otro pasajero llegó a su destino para bajarse del bus como si nada hubiera ocurrido.

“Más adelante un señor se levanta como para bajarse y el chico se baja detrás del señor y ya, como si no hubiera pasado nada. No logré ver su rostro, no logré reconocerle nada”, dijo la víctima.

La joven ha recibido acompañamiento por parte de la Secretaría de la Mujer. Asimismo, Transmilenio aseguró que tras conocer el caso se contactó con ella para activar la ruta pertinente de atención.

Las mujeres en la capital dicen sentirse cada vez más inseguras a raíz de estas situaciones que se presentan en el transporte público.