Denuncian procedimiento irregular de la Policía en Soacha: ¿robaron dinero en efectivo?

Un procedimiento presuntamente irregular fue denunciado por un ciudadano en el municipio de Soacha. Asegura que la Policía llegó hasta su vivienda, incautó un arma de fuego con la documentación reglamentaria, pero lo más grave es que los uniformados se habrían llevado un dinero en efectivo.

En relación con un crimen ocurrido en mayo pasado, la Policía en Soacha hizo tres allanamientos donde fueron capturadas seis personas, tres de ellas por el delito de homicidio, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y munición, y las otras tres por porte ilegal de armas.

En entrevista con Noticias Caracol, los afectados por el presunto procedimiento ilegal dieron su versión de los hechos y pidieron a los entes de control que investiguen a fondo lo ocurrido.

“A mí me capturan bajo el pretexto de porte ilegal y fabricación de armas. El procedimiento se hizo porque había un arma que nosotros no portábamos y que si tenía la legalidad, como los policías pudieron verificar con el número de serie. Ellos todo el tiempo estuvieron diciéndonos: ‘entonces llame a su papá para que él esté acá y ustedes quedan libres’, buscando una negociación para que nosotros entregáramos a nuestro padre bajo ningún tipo de orden de captura”, relató Franklin Hernández.

De acuerdo con el joven, los uniformados “se llevaron joyas, se llevaron plata y se llevaron accesorios del arma que estaba en la casa”.

En total se perdieron $15 millones que correspondían al surtido de un local comercial y ahorros personales, afirmó Franklin. Luego, al recuperar el dinero, los ciudadanos se percataron de algo más grave, dicen que les entregaron un millón de pesos en billetes falsos.

“Nosotros intentamos grabar y ellos dijeron que eso era ilegal y nos quitaron los celulares. Al momento de recuperar la plata, los números de serie (de billetes de $50 mil) todos son iguales, esto es dinero falso que nos entregaron, de estos $15 millones que se llevaron nos entregaron un millón en billetes falsos”, agregó Hernández.

El líder comunitario Adán Hernández exige explicaciones de la Policía. Dice que se ha convertido en un “objetivo de alto valor para las mismas instituciones”.

“La orden de registro es muy clara, dice que deben de venir plenamente identificados con sus prendas y escarapelas, cosa que no se observa en el ingreso de las personas. Segundo, ¿por qué no permitieron filmar el procedimiento?, ¿por qué incautaron los celulares? Señor coronel o encargado de la Policía muéstreme los videos que señalan todos los hechos dentro del procedimiento, ¿dónde están?”, reclamó.

“Es muy claro que yo me he convertido en un objetivo de alto valor para las mismas instituciones con las que nosotros mismos hemos trabajado para mejorar la percepción de seguridad en nuestro territorio, pero eso se ha convertido en problema para estas instituciones que hoy nos quieren callar, como esto por ejemplo, detuvieron a mi familia, prácticamente secuestrada para que yo hiciera presencia, ¿con qué fin si yo no tengo orden de captura?”, cuestionó.

Por eso mismo, hizo un llamado a la Procuraduría para que tome cartas en el asunto e “investigue las cosas que están pasando en Soacha”.

Hasta el momento, este ha sido el pronunciamiento de la Policía por la denuncia.

“En estas diligencias de allanamiento y registro se logra la captura de tres personas más por el delito de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego. Estas personas capturadas serán puestas a disposición de la autoridad competente. Es de resaltar que todos los procedimientos operacionales que realizan la Policía Nacional es gracias a la información de nuestros ciudadanos, gracias a la red de participación cívica”, indicó el coronel Livio Germán Castillo, comandante de la Policía de Soacha.

Tres de los detenidos ya fueron dejados en libertad.