Denuncian que colegio en Bogotá no dejó entrar a una niña por no tener tenis blancos

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que se denuncia que un colegio de Bogotá no dejó entrar a una estudiante porque no tenía tenis blancos, como supuestamente lo exige la institución educativa.

Por medio de unos videos en Tik Tok, Andrés Vergara, padre de la niña, denunció que a su hija, Salomé, le fue negada la entrada a la institución, ubicada en Ciudad Bolívar, por llevar unos zapatos grises y no blancos.

En las imágenes se puede ver a Salomé desconsolada llorando y a su padre discutiendo con un funcionario del centro educativo, quien indicó que en “ningún momento le estaba negando la entrada a la pequeña”.

No obstante, según el denunciante, a la menor no la dejaron entrar porque no cumplía con el manual de convivencia, pese a que tenía todos los implementos para estudiar y el uniforme completo.

En otra grabación, Andrés Vergara publicó una imagen en la que aparece una nota que él le había enviado a la profesora de Salomé indicando que le dieran un plazo para poder comprar los tenis blancos.

@noticias_historias Hoy la niña llevaba en su agenda una nota donde solicitamos al colegio el plazo para que la niña portará sus tenis blancos como ellos lo exigian. ♬ sonido original - historias-noticias

Por su parte, Salomé, mucho más tranquila, salió en otro video explicando lo que había sucedido e indicando que su colegio le hizo bullying.

Sin embargo, según reportó El Espectador , una vocera del centro educativo expresó que, en los 30 años que tiene el colegio, nunca se le ha negado la entrada a algún estudiante por no tener correctamente el uniforme y que lo que ocurrió fue que, cuando la niña llegó a la institución, al padre de familia le llamaron la atención.