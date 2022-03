Denuncian que conductor de ambulancia le disparó a transeúnte que acudió a atender un accidente

Un increíble caso de intolerancia se registró en la autopista Sur de Bogotá y lo protagonizó el conductor de una ambulancia que llegó a recoger a un herido en un accidente de tránsito. Esta persona terminó discutiendo con la víctima y disparó contra un transeúnte.

Los hechos se registraron luego de un incidente entre una ciclista y una tractomula. La afectada decidió que no iba a ir en la ambulancia, pues no estaba mal herida.

“Llegó el de la ambulancia a lo loco y le cerró la vía a la mula que porque ellos tenían que revisar a la señora. La hicieron revisar, la señora estaba bien, como no dejamos llevar la señora a la ambulancia, el conductor, ofendido, sacó una traumática y se la puso al muchacho y arrancó por la Boyacá porque se dio cuenta de que había fallado, que hizo las cosas al revés”, relató un testigo de lo ocurrido.

Por su parte, el joven que resultó herido por el disparo señaló: “En este momento me siento muy mal, estoy perjudicado por mi trabajo. El disparo, gracias a Dios, fue a un lado de la cadera, no me afectó ninguno de mis órganos y que me encontraba de lado, donde me hubiera pegado el disparo en la parte del abdomen me hubiera afectado mis órganos. Una persona que salva vidas casi me quita la vida”.

¿Por qué fue el altercado?

El joven cuenta que cuando se percató del accidente entre la ciclista y la tractomula acudió a auxiliar a la mujer, pensando que había quedado debajo del vehículo.

“La paramédica que va con el señor de la ambulancia se baja y me dice que soy un sapo por no dejar que la persona se vaya cuando no estaba herida ni había la necesidad. El conductor de la ambulancia, sin bajarse de ella, me dispara y se da a la huida por toda la Boyacá”, indicó el lesionado.

Por su parte, el abogado penalista Ricardo Burgos explicó cuáles serían las consecuencias para el conductor de la ambulancia que presuntamente incurrió en esta agresión.

“Lo primero que debemos decir de este personaje que utiliza un arma traumática para lesionar a otro es que, además de la sanciones administrativas que deben darse con respecto a la empresa donde se encuentra afiliada a la ambulancia, y además la IPS dónde está afiliada a la ambulancia, existe el delito de lesiones personales agravadas. No existiría un porte ilegal de armas, todavía no está totalmente restringido el porte de esta clase de armas y la legislación colombiana no ha regulado lo mismo”, indicó Burgos.

Noticias Caracol consultó a la empresa a la que pertenece la ambulancia y tanto su gerente como el abogado aseguraron que no tenían conocimiento del hecho, puesto que la tripulación no informó lo sucedido. Entretanto, desde la Secretaría de Salud se realizará una inspección para verificar esta denuncia.